Candace Cameron Bure est de retour au travail. L’ancienne star de Full House tourne son neuvième film de vacances Hallmark en Colombie-Britannique, a-t-elle révélé dans un post Instagram du 25 août. Mais est-ce que la «Reine de Noël» du réseau de bien-être se lasse de tout ce clinquant et de ce gui? L’acteur de 44 ans a déclaré qu’elle était parfois un peu épuisée à Noël au moment du 25 décembre.

Candace Cameron Bure en a-t-elle assez de Noël?

Cameron Bure est un pro des films de vacances Hallmark. Elle a joué dans un film de Noël pour la chaîne chaque année depuis 2013. Mais un fan s’est demandé si entrer dans l’esprit saisonnier en été rendait les vacances moins excitantes.

« Faire [you] vous êtes-vous déjà lassé de Noël avant que ce soit vraiment Noël? » a demandé la personne sur Instagram.

« Parfois, je m’en lasse quand c’est VRAIMENT Noël parce que je fête si tôt ce que J’ADORE! » Cameron Bure a répondu.

Un autre adepte a demandé si la décoration de Noël exagérée, souvent vue dans les films Hallmark, avait ruiné «le vrai Noël».

«Je garde mes décorations minimes», a répondu la star d’Aurora Teagarden Mysteries.

Elle a dit que tourner des films Hallmark était « le travail le plus difficile que je fasse »

Candace Cameron Bure dans Switched pour Noël | Copyright 2017 Crown Media United States LLC / Photographe: jeremy lee

Cameron Bure est une habituée de Hallmark Channel, mais elle admet que travailler sur les productions des fêtes du réseau n’est pas toujours facile.

«La réalité de les faire est un travail beaucoup plus difficile que Fuller House ou toute autre série, vraiment», a-t-elle déclaré à Good Housekeeping. « C’est certainement l’un des travaux les plus durs que je fasse parce qu’ils sont si durs: de longues heures, des délais d’exécution rapides, se mettre sur votre visage heureux tous les jours et aller là-bas pour faire de Noël. »

Mais elle sait que les dizaines de films que Hallmark produit chaque année apportent beaucoup de joie aux gens.

«Les gens savent qu’ils peuvent retirer quelque chose de chaque film qu’ils regardent», dit-elle.

Cette année, elle jouera dans « Si je n’avais que Noël »

Cette année, Cameron Bure jouera dans Si je n’avais que Noël. Il sera diffusé plus tard en 2020 dans le cadre de l’événement annuel «Countdown to Christmas» de Hallmark, qui débutera le 23 octobre.

Le film est l’un des 23 nouveaux films de vacances qui seront diffusés sur Hallmark Channel cette année. 17 autres nouveaux films seront présentés en première sur Hallmark Movies & Mysteries.

La liste complète des films n’a pas encore été annoncée, mais d’autres films en préparation sont A Christmas Tree Grows in Brooklyn avec Rochelle Aytes et Mark Taylor, Christmas Waltz avec Lacey Chabert et Chateau Christmas avec Merritt Patterson et Luke Macfarlane.

Danica McKellar, alun de Wonder Years, réalisera également un autre film Hallmark cette année. Elle a confirmé la nouvelle dans un commentaire sur la publication de Cameron Bure après qu’un fan lui ait dit que la liste des films de Noël de la chaîne « ne serait pas complète sans vous en un. »

«Nous sommes en train de déterminer lequel», a répondu McKellar. «Annonce bientôt!»