Capcom révèle Devil May Cry 5 Special Edition, y compris Vergil jouable!

Au cours de la vitrine Sony PlayStation 5 d’aujourd’hui, Capcom n’a pas seulement surpris les téléspectateurs avec une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil Village, mais l’éditeur a également révélé le Devil May Cry 5 édition spéciale, ce qui permettra aux joueurs de se mettre dans la peau de l’antagoniste favori de la franchise Vergil! La bande-annonce de l’annonce peut être consultée dans le player ci-dessous!

CONNEXES: Remorque de Resident Evil Village: la peur vous entoure

En tant que premier titre de l’éditeur sur la nouvelle génération, Devil May Cry 5 édition spéciale est livré avec une abondance de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modes de jeu alimentés par des consoles de nouvelle génération, en plus de l’arrivée très demandée de Vergil en tant que personnage jouable. Avec Devil May Cry 5 édition spéciale, Capcom fait monter les enchères en matière d’action élégante avec l’introduction de fonctionnalités de nouvelle génération telles que la technologie de traçage de rayons et l’audio 3D amélioré, les modes préférés des fans, notamment le mode Turbo et le mode Legendary Dark Knight, et l’inclusion de l’édition Deluxe et du pack de couleurs EX contenu.

L’édition spéciale sera disponible pour PlayStation 5 et Xbox Series X / S au prix de 39,99 $, la version numérique arrivant en tant que titres de lancement du premier jour pour les consoles de nouvelle génération, tandis que le calendrier de sortie des versions physiques sera partagé à une date ultérieure.

Propulsé par RE Engine propriétaire de Capcom, le système acclamé par la critique Le diable peut pleurer 5 a établi un nouveau standard d’excellence dans la série d’action emblématique qui a expédié plus de 22 millions d’unités à ce jour. Après avoir créé des expériences de jeu vivantes dans d’autres titres à succès tels que Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2 et Resident Evil 3, RE Engine arrive sur les consoles de nouvelle génération pour un réalisme et un spectacle visuel inégalés.

Cliquez ici pour acheter l’édition standard du hit 2019!

Devil May Cry 5 édition spéciale améliore les performances déjà de pointe du moteur RE en intégrant de nombreuses améliorations audio et visuelles. Les joueurs peuvent choisir d’activer des fréquences d’images accrues jusqu’à 120 ips, de jouer avec une fidélité 4K époustouflante sur les consoles compatibles et de ressentir le sens supplémentaire de réalisme offert par les reflets, les ombres et l’éclairage réalistes de la technologie de traçage de rayons. L’audio 3D amélioré aide les joueurs à maintenir leur Smokin ‘Sexy Style grâce à l’action frénétique et au score palpitant en permettant aux joueurs d’entendre les mouvements de l’ennemi au-dessus, en dessous et de n’importe quel côté de leur personnage avec une précision extrême.

La puissance des consoles de nouvelle génération a débloqué de nouvelles façons de vivre la superbe action élégante de Devil May Cry 5 édition spéciale, avec l’inclusion de nouveaux modes de jeu tels que le mode Legendary Dark Knight et le mode Turbo. Chaque mode offre un nouveau niveau de difficulté distinct pour ceux qui cherchent à pousser leurs compétences à la limite. Les fans à la recherche d’un défi supplémentaire peuvent lutter contre l’augmentation du nombre d’ennemis dans le périlleux mode Légendaire Dark Knight, un nouveau niveau de difficulté qui promet de garder même les chasseurs de diable les plus chevronnés sur leurs orteils en opposant leurs compétences et leur style à une quantité folle d’ennemis. Les accros à l’adrénaline peuvent opposer leurs temps de réaction à la vitesse accrue du mode Turbo, qui augmente la vitesse de jeu de 20% pour permettre des combos encore plus rapides et fluides.

CONNEXES: Prix et fenêtre de sortie de la PlayStation 5 annoncés à Showcase!

Motivée par les demandes écrasantes des fans pour Vergil jouable, l’édition spéciale s’ajoute au dernier opus de la saga Sons of Sparda en permettant aux joueurs de jouer à travers la destruction de la fictive Red Grave City en tant que Vergil. En plus du nouveau mode Vergil, les joueurs pourront emmener Vergil à travers les sols périlleux du mode défi Bloody Palace, tout en brandissant sa lame emblématique le Yamato. Tout le contenu de Vergil sera également mis à la disposition des propriétaires actuels de Devil May Cry 5 au prix de 4,99 $ PDSF sur le système de divertissement informatique PlayStation®4, la famille d’appareils Xbox One, y compris Xbox One X et Steam. Plus de détails et la date de sortie seront annoncés ultérieurement.

« alt = » « />