Capturez sa silhouette en vidéo et Kylie Jenner conquiert sur Instagram | AP

Comme si elle essayait de convaincre tout le monde! La belle Kylie Jenner a enchanté tout Instagram avec un cliché de son beau an @ tome qu’elle a réalisé pour ses followers.

Mais quelle est la particularité de la photo de Kylie Jenner? Parce que la belle mondaine était avec un t @ nguita blanc audacieux qui a fait voler l’imagination de ses followers sur Instagram quand ils pensaient que la photo panoramique de son corps arriverait plus bas.

La célèbre sœur de la femme d’affaires Kim Kardashian Elle a joué une musique de fond très dramatique, comme si elle avait un rendez-vous romantique et a commencé à enregistrer son corps par derrière, abaissant lentement la caméra et révélant ses longs cheveux lâches et beaucoup de peau.

Kylie a partagé ces courtes images sur ses histoires Instagram et cela a sûrement provoqué d’énormes réactions de la part de ses millions d’abonnés.

La mondaine ne cesse de gâter les internautes, puisqu’elle partage constamment des images d’elle-même sur les réseaux sociaux, ainsi que certains aspects de sa vie quotidienne et bien sûr, elle vante sa belle fille Stormi, l’une des filles qui donne le plus de nouvelles. pour être l’un des plus connus du show business.

Récemment, Kylie Jenner, Kim Kardashian, leurs frères et leur mère, Kris Jenner, étaient sous les feux de la rampe pour avoir publié la nouvelle que beaucoup de leurs followers auraient souhaité ne jamais avoir entendue: L’incroyable famille Kardashian J’arrive à sa fin.

Cette émission de téléréalité a catapulté Kim Kardashian et sa famille à la gloire et en a fait des millionnaires. Le chef de ce projet a toujours été Kris Jenner, qu’il a également accusé d’avoir lancé la femme de Kanye West vers la célébrité, mais pas d’une manière très agréable; comme ils le prétendent, il a vendu la vidéo intime de sa fille pour la rendre populaire.

Même la même matriarche des Kardashian a avoué à une occasion qu’elle avait vendu sa famille, tout cela pour faire avancer les choses.

Kylie Jenner et ses sœurs ont été très intelligentes pour les affaires, mais la famille a également vécu le scandale; tout comme la nouvelle que son père Bruce Jenner, un olympien talentueux, voulait vraiment être une femme et est devenu Caitlyn Jenner.

Bruce Jenner était célèbre dans le monde du sport grâce au fait qu’il a remporté et remporté la médaille d’or au décathlon des Jeux olympiques de Montréal de 1976. Sa popularité et son attrait étaient si grands que Linda Thompson, la jeune compagne d’Elvis Presley, l’a abandonné, pour avoir poursuivi Jenner.

Ce que Thompson n’a jamais imaginé, c’est qu’il laisserait une légende du rock pour un beau jeune homme et un athlète prometteur qui finirait par devenir une femme.

La femme a avoué avoir découvert Bruce Jenner Habillée en femme, elle a alors réalisé ce qui se passait et a décidé qu’ils seraient amis et garderaient son secret.

C’est après Kris Jenner que Bruce a finalement eu le courage d’accepter et de partager avec le monde qu’il voulait devenir une femme, maintenant il est connu sous le nom de Caitlyn Jenner.

Caitlyn a surpris tout le monde avec son changement physique et a ensuite révélé qu’elle avait une petite amie, Sophia Hutchins, qui était vraiment belle.

Malgré le changement radical de Bruce, ses filles font preuve de respect et d’affection; et ils célèbrent même la fête des pères avec elle.

Quant à télé réalité, sa fin n’est pas alarmante, car ils assurent qu’il y aura plus de Kardashians puisque Kris Jenner pourrait négocier que sa célèbre famille atteigne les plateformes de streaming.

Verrons-nous bientôt Kris, Kylie, Khloé, Kim, Kendall, Kourtney, Rob et Caitlyn sur Netflix? Voulez-vous que ce soit comme ça?