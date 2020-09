La fille de Cardi B, Kulture, âgée de deux ans, est devenue une star d’Instagram après que sa mère, lauréate d’un Grammy, a créé une page de médias sociaux pour elle.

Cardi B nous donne à tous une petite leçon sur la culture.

La star du « WAP » a lancé une page Instagram pour sa fille de 2 ans, Kulture Kiari.

La jeune femme de 27 ans a partagé une photo de son petit paquet de joie sur sa propre page Instagram.

« Suivez la nouvelle IG de @Kulturekiari … tellement de trucs sympas pour bébés à venir », a écrit l’ancienne star de Love & Hip Hop: New York à ses 75,7 millions de followers.

Le compte a déjà attiré 458000 abonnés et compte des adeptes célèbres, dont le célèbre créateur Pat McGrath et sa compatriote bébé star, Kaavia James Wade.

Hier, une Cardi excitée a montré un joli sac Louis Vuitton personnalisé, spécialement conçu pour sa petite fille. Le cadeau a été offert à sa fille par la partenaire de rap Megan Thee Stallion. Meg a également offert au petit une boîte à musique assortie qui jouait une douce berceuse.

Pendant ce temps, Cardi B a révélé qu’elle n’avait «pas versé une seule larme» après avoir demandé le divorce de son mari depuis trois ans Offset.

La rappeuse de « Be Careful » a récemment entamé une procédure de divorce, mais a insisté sur le fait qu’elle n’était pas contrariée par la rupture.

S’exprimant dans une vidéo Instagram Live, elle a déclaré: « Je tiens à vous remercier beaucoup. Cependant, je n’en ai pas vraiment besoin. Je vais bien. Je veux vous faire savoir que je n’ai pas versé une seule larme . «

Bien qu’Offset l’ait trompée dans le passé, Cardi a insisté sur le fait que la scission n’était pas causée par son infidélité.

Elle a dit: « Cette fois, je ne pleurais pas. Tu veux savoir pourquoi? La raison pour laquelle mon divorce n’est pas à cause de rien de tout ce qui s’est passé auparavant. Ce n’est pas parce que je triche. Je vois des gens [saying] « Oh, il a un bébé en route. » C’est un mensonge complet. «

Cardi a poursuivi en disant aux fans qu’elle et Offset avaient mis du temps sur leur relation parce qu’ils se disputaient constamment.

Elle a dit: « Je suis juste fatiguée de me disputer. J’étais fatiguée de ne pas voir les choses d’un œil dans les yeux. Quand vous sentez que ce n’est plus la même chose, avant de vous faire tromper, je préfère être simplement … vous tu sais ce que je dis? Genre, je suis fatigué des gens.

En 2018, des images du rappeur Migos ont été divulguées dans une chambre d’hôtel avec le mannequin Instagram Summer Bunni.

Offset a fait un certain nombre de gestes publics pour récupérer Cardi. Il a même écrasé son plateau au festival Rolling Loud à Los Angeles avec un énorme panneau « Take Me Back Cardi » fait de roses blanches et rouges.

Bien qu’elle ait initialement rejeté ses excuses, il pensait toujours que c’était la bonne chose à faire.

Il a tweeté à l’époque: « Tous mes torts ont été rendus publics, je pense qu’il est juste que mes excuses soient également rendues publiques. Un ***** essayait juste ….. Dieu merci, je n’ai pas pas de ballons sheeesh. «

L’audience de divorce est prévue pour le 4 novembre, Cardi demandant la garde conjointe de leur fille Kulture.

