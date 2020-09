Un rapport indique que Cardi souhaite que son divorce avec Offset soit aussi amiable que possible.

Les ragots entourant les nouvelles du divorce de Cardi B et Offset se poursuivent alors que les «initiés» et les «sources» se sont avancés pour divulguer des informations à diverses publications. La nouvelle inattendue de la demande de divorce de Cardi B est apparue plus tôt dans la journée (15 septembre), cependant, comme aucun des rappeurs n’a publié de déclaration, le couple est devenu le sujet de rumeurs. Plus tôt dans la journée, E! a affirmé avoir parlé avec des sources proches du couple et allégué que les infidélités du rappeur Migos étaient en faute. Des documents de divorce montreraient que Cardi cherche à obtenir la garde complète de la jeune fille du couple, Kulture, mais TMZ rapporte que Cardi modifie sa pétition afin qu’elle et Offset puissent partager la garde conjointe.

Astrid Stawiarz / Intermittent / .

Selon le média, l’avocat de Cardi B a déposé les documents en son nom et a indiqué que le rappeur du « WAP » voulait « la garde légale et la garde physique primaire de Kulture, 2 ans ». Cependant, des «sources» ont déclaré à la publication que Cardi ne savait pas que son avocat inclurait ces conditions et qu’elle cherche à rendre ce divorce aussi indolore et amiable que possible.

De plus, les documents juridiques de Cardi indiquent qu’elle demande une pension alimentaire pour elle et l’enfant unique d’Offset ensemble, mais elle ne veut aucune pension alimentaire pour époux.

