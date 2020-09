Cardi B a révélé la vraie raison pour laquelle elle divorce d’Offset et a donné une mise à jour aux fans sur la façon dont elle va.

Le chanteur “WAP” a organisé un Instagram Live le vendredi 18 septembre. Elle a commencé par remercier les fans pour leur soutien, mais elle n’en a pas «vraiment besoin». “Je vais bien. Je veux vous faire savoir que je n’ai pas versé une seule larme”, a-t-elle révélé.

Cardi a reconnu que sa rupture précédente et ses problèmes avec Offset l’avaient «stressée» et triste, mais elle n’est pas attristée par leur dernière rupture. “Cette fois, je ne pleurais pas,” continua-t-elle. “Tu veux savoir pourquoi? La raison pour laquelle mon divorce n’est pas à cause de rien de tout ça n’est jamais arrivé auparavant. Ce n’est pas parce que [of] la tricherie », confirma Cardi.

Cardi a ensuite abordé la rumeur selon laquelle Offset aurait mis une autre femme enceinte. “Je vois des gens [claiming] «Oh, il a un bébé en route», ajouta-t-elle. «C’est un mensonge complet. Non, ce sont des taureaux – t. “

La raison de leur divorce est le simple fait qu’ils ne s’entendaient pas. «Je suis juste fatiguée de f-king se disputer», a-t-elle partagé. «J’étais fatigué de ne pas voir les choses d’un œil dans les yeux. Quand tu sens que ce n’est plus la même chose, avant de te faire tromper, je préfère juste être … tu sais ce que je dis? Genre, je suis fatigué de personnes.”

Cardi a également abordé la rumeur vicieuse selon laquelle elle divorce de lui comme un coup de publicité. «Je ne fais pas de cascades», dit-elle. “Je n’ai pas besoin de cascades et je n’ai pas besoin de cascades qui viennent à ma famille pour vendre quoi que ce soit. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent [the] raison pour laquelle le divorce est quelque chose de si, de si mauvais. “

“Rien de fou hors de ce monde ne s’est produit, parfois les gens se séparent vraiment”, a-t-elle admis. “Je suis avec cet homme depuis quatre ans. J’ai un enfant avec cet homme. Tu es juste fatigué des disputes et de l’accumulation. Tu es fatigué parfois. Et avant que quelque chose ne se passe, avant de partir, avant de triché, parfois tu veux juste partir. Qu’est-ce qu’il y a de si mauvais à ce sujet? “

“Je veux dire merci à tous ceux qui m’ont montré de l’amour. Je suis géniale. Je vais bien. Je ne suis pas déprimée. Je ne suis pas dévastée. Je ne suis pas blessée”, a-t-elle conclu.

Cardi et Offset doivent comparaître devant le tribunal le 4 novembre.

Regardez un extrait du flux en direct ci-dessous.