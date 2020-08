Carlos Marco a été un peu plus absent que la normale ces derniers temps et en a maintenant révélé la raison: « J’ai été testé positif au COVID à mon retour à Madrid il y a 2 semaines. » Après cette déclaration, le chanteur a raconté comment il a vécu tout le processus et a encouragé tous ses followers à être responsables de ce virus afin qu’il se termine le plus rapidement possible. Les premiers symptômes qu’elle a ressentis étaient de la fièvre pendant deux jours, de la toux et une perte de goût et d’odeur.

Carlos Marco

Bien que ses symptômes aient été bénins, Marco raconte quelque chose qu’il a pu vérifier pendant cette période: «Nous avons besoin d’une responsabilité individuelle une fois que nous sommes testés positifs ou que nous présentons des symptômes. Personne n’a suivi mes contacts, ils ne m’ont pas donné le résultat du test qui a été oublié jusqu’à ce que j’insiste moi-même De plus, quand il est arrivé aux urgences, « a fait un chiffon », ils lui ont dit de rentrer chez lui et de prendre de l’ibuprofène, alors il a fini par demander à un médecin de le voir et c’est à ce moment-là qu’ils ont fait le PCR.

«Personne ne m’a dit quoi faire, ni combien de jours je devais m’isoler, ni à qui prévenir (je suis venu en avion)», déplore-t-il dans sa déclaration sur les réseaux sociaux. Cependant, il n’a pas voulu rester les bras croisés et raconte ce qu’il a fait: «J’ai appelé la sécurité sociale car l’hôpital n’a pas donné une partie de mon positif pour tout notifier, mais j’ai dû avertir mes contacts, il n’y a pas eu de traqueur ou rien de rien ».

Vous n’avez plus le virus actif

Il a réussi à convaincre le médecin de la sécurité sociale de le renvoyer et lui a dit de s’isoler, mais que, comme le dit Carlos Marco, « ils ne vont pas me tester pour vérifier que je ne propage plus le virus, avec la quarantaine ils disent que c’est suffisant ». Même comme ça, il a passé le test en le payant de sa poche et il est déjà apparu qu’il n’avait pas le virus actif. Après avoir raconté son expérience, elle a voulu encourager tout le monde à avoir une responsabilité individuelle en cas de test positif. «Vous ou moi pouvons avoir de la chance et n’avoir presque aucun symptôme, mais le virus peut ruiner la vie de quelqu’un d’autre», dit le chanteur, demandant que nous portions un masque.