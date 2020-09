Un travail de solidarité ardu et généreux a été mené pendant plusieurs mois par le photographe et promoteur culturel Jorge Panameño, qui a déjà livré plus de 500 garde-manger et primes économiques aux artistes de rue, musiciens, acteurs, peintres et écrivains restés. sans travail en raison de la pandémie de Covid-19.

