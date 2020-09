Au cours de la première de la saison de Dancing With the Stars, une publicité a été diffusée sur Don Lewis, millionnaire et propriétaire d’un sanctuaire animalier, âgé de 60 ans, qui était marié à Carole Baskin de Tiger King au moment de sa disparition en 1997.

Don Lewis a été déclaré légalement mort en 2002, mais sa disparition est devenue un sujet très controversé et une affaire rouverte après que Tiger King a gagné en popularité sur Netflix plus tôt cette année.

«Don Lewis a mystérieusement disparu en 1997, sa famille mérite des réponses. Ils méritent justice. Savez-vous qui a fait ça? Ou si Carol Baskin était impliquée? John M. Phillips, l’avocat de la famille Lewis, dit dans la publicité.

«Une récompense de 100 000 $ a été financée», a ajouté la fille aînée de Lewis, Donna.

Joe Exotic de Tiger King a allégué que Baskin l’avait nourri à ses tigres à Big Cat Rescue, mais elle l’a farouchement nié. L’autre théorie est que Lewis a peut-être fui au Costa Rica dans un avion et a disparu.

Dans une récente interview avec People, Baskin a déclaré: “Je ne suis pas du tout la personne que j’ai représentée dans Tiger King”.

«Je ne suis pas la personne meurtrière, qui cherche de l’argent et qui cherche de l’or. Je suis le genre de personne qui viendra après toute personne qui abuse des animaux. Je suis implacable. moyen de l’arrêter », a-t-elle poursuivi. “De ce point de vue, je pense qu’ils m’ont eu raison. Moi en tant que personne, c’était un assassinat total de mon personnage pour rien d’autre que l’argent qu’ils pouvaient obtenir pour vendre ça à Netflix.”

Lors des débuts de Baskin’s Dancing With the Stars, lundi 14 septembre, elle portait une tenue à imprimé tigre et faisait le paso doble à «Eye of the Tiger», bien sûr. La danse de Baskin a obtenu 11 points sur 30, le score le plus bas de la soirée.