Carole Baskin est poursuivie par son mari disparu, la famille de Don Lewis, pour diffamation.

Les filles de Lewis – Gale, Lynda et Donna et son ancienne assistante de direction, Anne McQueen, ont intenté une action en justice, selon des documents judiciaires obtenus par Entertainment Tonight.

Le nouveau procès prétend que Baskin était “complice de blagues” sur la disparition de son ex-mari lors de son apparition dans Dancing With The Stars. Les juges ont parlé de la nouvelle tendance des vidéos TikTok qui se moquent de la disparition de Lewis et de son ancienne relation avec Baskin. Dans les documents judiciaires, la famille a évoqué le fait que Baskin n’aurait pas corrigé ou condamné les commentaires qui étaient faits à son sujet.

De plus, le procès allègue qu’elle était “complice d’une blague lors d’une interview sur Good Morning America”. Elle a plaisanté en disant qu’elle «tuerait vraiment ça la semaine prochaine» sur DWTS. La famille de Lewis a également noté que Baskin avait publié de nouvelles informations sur Lewis et leur mariage. Elle a publié des entrées de journal et des vidéos qu’elle prétend avoir été créées alors qu’il était encore en vie.

Plus tôt cette semaine, Baskin a révélé qu’elle n’était pas satisfaite de la façon dont le spectacle du concours de danse la représentait. “Toute l’attention médiatique négative qui est sortie de Tiger King a été extrêmement difficile en raison du fait que ma famille se débattait tellement avec ça”, a déclaré le PDG de Big Cat Rescue à Yahoo News.

«J’ai vu ce que les médias peuvent vous faire et je déteste ça», a-t-elle poursuivi. «J’essaye encore plus d’être fort en leur présence – je le garde à l’intérieur et j’attends que tout le monde soit parti avant de pouvoir tomber en panne.

Dans la série documentaire Netflix, Joe Exotic a affirmé à de nombreuses reprises que Baskin avait tué Lewis, ce qu’elle a nié à d’innombrables occasions.

Baskin a épousé Lewis le 7 avril 1979. Plus tard, il a disparu le 18 août 1997. Sa «mort» légale a eu lieu le 19 août 2002, bien qu’il soit porté disparu depuis 23 ans.