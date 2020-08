La deuxième saison de «Love Island USA» arrive au Royaume-Uni cet automne.

La série CBS, qui a déménagé cette année de Fidji à Las Vegas en raison du COVID-19, fera ses débuts sur ITV2 à partir du 7 septembre. Les célibataires occuperont une «bulle» dans une villa au sommet du boutique-hôtel de Caesars Entertainment, The Cromwell.

La saison 1 de l’édition américaine a été diffusée l’année dernière dans des créneaux horaires de fin de soirée sur la chaîne familiale secondaire ITV, ITVBe. En tant que tel, le créneau de 21 heures attribué à la deuxième saison de l’émission sur ITV2 marque une avancée significative, bien que l’impact de COVID-19 sur le programme du diffuseur ait probablement joué un rôle.

Les versions internationales du format à succès d’ITV Studios ont été une grâce salvatrice pour le radiodiffuseur britannique, qui a été obligé de couper la fiche des éditions d’été et d’hiver populaires au Royaume-Uni de «Love Island» en raison des préoccupations de COVID-19 autour de la production internationale. Plus tôt cet été, ITV a diffusé l’édition australienne du programme sur ITV2 au lieu de l’émission nationale.

Paul Mortimer, responsable des chaînes numériques et des acquisitions chez ITV, a déclaré: «Las Vegas peut sembler une destination étrange pour l’émission, mais les producteurs avisés ont battu COVID avec une émission qui adhère à tous les protocoles de production et qui pourrait bien être sensationnelle. Certes, la «villa» est impressionnante et la distribution diversifiée et étonnante. Nous pensons que les fans de ‘Love Island’ adopteront cette tournure de Sin City, je parie que la série sera un autre grand succès.

«Love Island USA» est produit par ITV Entertainment d’ITV America, avec David George, Adam Sher, David Eilenberg, Simon Thomas, Ben Jeuby-Palmer, Jessica Castro, Richard Foster et Chet Fenster en tant que producteurs exécutifs.

ITV Studios, qui gère la distribution mondiale du format, a négocié l’accord pour ITV2 de diffuser la série CBS. L’émission américaine sera également diffusée sur Bell Media au Canada, qui diffusera simultanément la série, ainsi que sur Nine Network en Australie, Sky en Nouvelle-Zélande, Virgin Media Ireland, RTL aux Pays-Bas, TV2 en Norvège et TV4 en Suède.