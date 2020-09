Cosplayer brésilien Dabbu Cosplay recréé Ellie dans leurs versions de Le dernier d’entre nous et Le dernier d’entre nous II. Nous en avons vu beaucoup cosplay du protagoniste de la franchise, mais rarement une si bien réalisée que, du coin de l’œil, elle pourrait même être confondue avec des captures d’écran du jeu.

Après l’expérience mouvementée qui nous a amenés Le dernier d’entre nous II, il est parfois rassurant de revenir à la première partie du jeu et de rappeler Ellie Âgée de 14 ans au moment où elle a rencontré Joel, elle collectionnait des bandes dessinées et se moquait des magazines pour adultes de Bill. Ce cosplay est tellement bien fait, avec tout et le maillot noir emblématique, les Converse et le cadre post-apocalyptique, qu’il fait exactement cela:

Pour une raison quelconque, les photos en noir et blanc du cosplayeur ressemblent encore plus à l’art officiel de The Last of Us:

Et ici, nous pouvons voir un cosplay ellie quand il a appris à tirer avec un pistolet (dans ce cas, un pistolet jouet):

Des années plus tard, une fois qu’Ellie N’A PAS sauvé le monde avec son immunité, elle est tombée amoureuse de sa meilleure amie et la chose traumatisante que nous savons tous s’est produite, nous pouvons la voir comme * presque * adulte dans ce domaine. cosplay extrait de The Last of Us II:

Le dernier d’entre nous II est l’un des jeux les plus réussis (et controversés) de 2020: celui qui a marqué l’ère de l’isolement social en raison de la pandémie, a révolutionné la narration dans les jeux vidéo et, comme ce cosplay, continue d’être honoré à bien des égards.