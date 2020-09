Un initié affirme qu’un film clé de Marvel pourrait offrir l’un des camées les plus étonnants jamais vus dans le MCU.

Selon certains rapports, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est l’un des films les plus importants de la phase 4. La suite devrait explorer davantage le multivers et proposer des versions alternatives des super-héros MCU existants.

Marvel cherche censément à lancer des camées de haut niveau dans le film, y compris un choix préféré des fans pour Iron Man.

Nous sommes habitués à repérer toutes sortes d’œufs de Pâques et de camées dans les films Marvel; cela fait partie de ce qui les rend si excitants. Ce ne sont pas seulement les camées épiques de Stan Lee, qui ont été une caractéristique de base de tous les films Marvel réalisés jusqu’au décès de Lee ou des camées qui impliquaient des personnages récurrents qui étaient utilisés pour relier ces films. Par exemple, la rumeur dit que Robert Downey Jr. apparaîtrait dans Black Widow même si l’acteur a confirmé qu’il n’avait tourné aucune scène supplémentaire pour Marvel. Le studio a utilisé à la place de vieilles images de l’époque de la guerre civile. Ce sont également d’autres personnes bien connues qui sont brièvement apparues dans certaines scènes appartenant aux 23 films que nous avons vus jusqu’à présent, qui font partie de la saga Infinity. Comme Jim Starlin, l’artiste qui a créé Thanos et a été brièvement présenté dans Avengers: Fin de partie.

On s’attend à ce que Marvel poursuive la tradition à l’avenir, et une rumeur dit maintenant que le studio travaille sur ce qui pourrait être les camées MCU les plus étonnants de tous les temps. Si c’est vrai, ce serait encore mieux que le meilleur camée possible de Deadpool 2. Ou la scène de Thor Ragnarok Matt Damon.

Certes, Deadpool 2 est une image de Fox sans lien avec le MCU – Fox l’a fait avant que Disney n’achète Fox. Mais il y a une scène fantastique dans le film qui met en scène la mort de Vanisher. Il est membre de l’équipe X-Force de Deadpool et il est invisible. Mais il meurt après avoir été électrocuté à la suite d’un horrible déploiement de parachutisme pour l’équipe. C’est là que nous voyons brièvement que l’acteur qui joue le héros n’est autre que Brad Pitt:

Tout aussi impressionnant était d’avoir Matt Damon jouant un acteur asgardien qui jouait un Loki héroïque dans une pièce de théâtre à Ragnarok. Mais le camée de Damon était beaucoup plus évident que celui de Pitt. Ce sont le genre de stars que vous ne vous attendez pas à voir dans de tels films à moins qu’elles ne jouent des rôles majeurs. Pourtant, ils ont toujours accepté de camée dans ces productions.

Cela nous amène à la rumeur de Tom Cruise, car c’est l’acteur que Marvel chercherait à inclure dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tout comme je pense que WandaVision pourrait être l’une des séries télévisées les plus excitantes de MCU Phase 4, je crois que la suite de Strange sera un développement clé de la phase 4. Ce n’est pas seulement parce que Wanda serait un méchant dans Strange 2 , mais aussi parce que le film pourrait nous offrir un regard différent sur un univers multidimensionnel auquel nos héros doivent faire face, après ce que nous venons de voir dans Ant-Man et Endgame. Et cela pourrait mettre en place de futurs scénarios et croisements, y compris Secret Wars.

C’est en fait là que le camée de Cruise fonctionnerait très bien, car il pourrait jouer une version différente d’Iron Man, originaire d’un univers différent.

Comme l’explique Jeremy Conrad, Cruise était souvent interprété par des fans dans le rôle de Tony Stark, et l’acteur voulait produire et jouer dans un film Iron Man en 1998. Cela ne s’est jamais concrétisé, et c’est probablement pour le mieux, étant donné ce que RDJ a fait avec le rôle. Mais Strange 2 pourrait nous donner un aperçu de la vision de Cruise du personnage. Et c’est ce qui rend ce camée rumeur encore meilleur que Vanisher de Pitt ou l’acteur asgarien anonyme de Damon.

La rumeur vient de l’initié de longue date de Marvel, Daniel Richtman, qui a déclaré que Marvel jouait avec l’idée d’avoir des camées de haut niveau dans Doctor Strange 2, y compris Cruise en tant qu’Iron Man alternatif. L’idée en elle-même serait un grand hommage aux fans qui ont lancé leurs propres équipes Marvel au cours de l’année, mettant en vedette d’autres acteurs que ceux avec lesquels Marvel a finalement choisi pour les rôles.

Comme nous vous l’avons déjà dit, c’est la meilleure façon de ramener RDJ à Iron Man, sans ruiner l’héritage de Endgame. RDJ pourrait jouer une version différente de Tony Stark dans ce scénario de Secret Wars, mais cela ne rend pas un camée de croisière dans Strange 2 moins excitant.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.