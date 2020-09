S’endormir est un énorme problème pour de nombreux adultes américains. Environ 70% des personnes interrogées déclarent ne pas être suffisamment fermées, ce qui pourrait entraîner une litanie d’énormes problèmes. Fonction cérébrale, production d’hormone de croissance, destruction de saines habitudes alimentaires, effets du vieillissement – tous ces facteurs sont affectés par le sommeil ou son absence. Demandez à n’importe quel athlète de haut niveau à quel point le sommeil est important et il vous dira: c’est un gros problème.

Mais certains d’entre nous ont du mal à s’endormir, surtout quand il s’agit de stresser toutes les grandes déceptions de la vie, les peurs cachées et les incertitudes générales. Bien qu’il soit facile pour certaines personnes de dire simplement «lâchez prise», pour beaucoup d’entre nous, ce n’est tout simplement pas si simple. (Oui, Wood-Blossom, j’ai essayé de me concentrer sur le positif. Non, cela n’empêche pas mon esprit de courir à un milliard de kilomètres à la minute car je m’inquiète de la gravité de mon problème avec EZ Pass. )

Alors, comment obtenir un repos de haute qualité, en plus de ranger tout ce dont nous avons besoin en une journée? Comment «décompresser» de notre stress quotidien?

Sharon Ackman a posté un “truc testé par l’armée” pour s’endormir en 2 minutes sur un article de blog Medium. Il n’y a probablement pas une seule personne au monde qui subisse plus de stress qu’un membre actif du service, donc ces étapes devraient faire des merveilles pour nos problèmes plus banals, comme se demander si Mike Wazowski cligne des yeux ou clignote des yeux.

Toute sa pièce se lit comme un morceau de littérature très apaisante, et il y a une merveilleuse cadence à ses mots qui presque, par eux-mêmes, induisent un peu un effet soporifique. Mais les instructions qu’elle énumère vous endormiront-elles?

Sharon dit que même “un siège modeste” fera l’affaire lorsque vous avez besoin de fermer les yeux, et si vous êtes un voyageur régulier en avion, alors ce devrait être de la musique (enfin, une musique apaisante, comme “Dream Weaver” de Gary Wright) pour votre oreilles.

Étape 1: Travaillez avec votre région.

Mettez-vous aussi à l’aise que possible là où vous en êtes, cela peut être une chaise. Mettez vos pieds à plat. Placez vos mains sur vos genoux.

Étape 2: Détendez votre visage.

Lissez votre front, ne froncez pas les sourcils. Desserrez votre mâchoire, vos joues, votre langue et votre bouche. Laissez votre visage devenir mou, jusqu’à ce que vous fassiez de même avec vos paupières et que vous les fermiez.

Étape 3: Détendez le haut de votre corps.

Baissez vos épaules bas. Graduellement “amortissez” tous les muscles, en commençant par votre cou, devenez mou. Descendez. Inspirez profondément, par intermittence et expirez lentement.

Étape 4: Détendez vos bras.

Commencez par votre côté dominant, détendez votre biceps (resserrez-le si vous devez le «réinitialiser»), puis descendez votre avant-bras pour finir par atteindre votre main. La clé est de rendre méthodiquement chaque partie de votre corps molle. Répétez la même chose avec votre côté du bras non dominant.

Étape 5 – Faites de même avec vos jambes.

Laissez votre cuisse dominante devenir molle. Ensuite, descendez jusqu’à votre mollet pour le “rendre mort”. Le dernier est votre pied dominant. Faites de même avec votre jambe non dominante.

Étape 6: Videz votre esprit.

Une fois que tous vos principaux muscles sont devenus mous et se sont transformés en «poids mort», la dernière chose à faire est de vider votre esprit en ne pensant à rien. Sharon recommande même de dire «Ne pensez pas, ne pensez pas» pendant 10 secondes.

Et voila! Vous vous serez endormi!

Au moins, c’est selon cette routine. Personnellement, j’ai trouvé que c’était une simplification excessive, mais en tant que personne qui essaie de emballer autant que possible en une seule journée et qui a souvent du mal à s’endormir, même après avoir essayé la mélatonine, je voulais essayer cela par moi-même.

J’ai donc fait et enregistré toute l’expérience. (Ne vous inquiétez pas, j’ai utilisé le time lapse).

J’ai fait toutes les étapes plusieurs fois, passant plus de 120 secondes (j’ai pris environ 8 minutes au total) et bien que j’étais plus détendue à la fin de l’expérience, je n’ai pas vraiment commencé à dormir.

Après avoir vérifié la section des commentaires d’un article d’Imgur qui présentait les conseils de Sharon, il semble que beaucoup de gens aient critiqué les conseils militaires que Sharon a publiés.

Peut-être que les soldats sont capables de s’endormir plus rapidement parce qu’ils se sont plus épuisés que l’humain moyen et que leur corps saute sur l’occasion de dormir s’ils sont capables de relâcher la tension dans leur corps? Peut-être que mon propre corps me dit: “Hé, tu ne peux pas encore dormir, tu n’as rien fait aujourd’hui!”

Qui sait. Mais avez-vous essayé cette méthode? Cela a-t-il fonctionné pour vous?

