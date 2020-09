Ewan McGregor a été extrêmement actif ces deux dernières années. Parmi ses premières les plus importantes figurait Christophe Robin, l’action en direct de Disney dans laquelle il a donné vie au protagoniste; alors c’était Docteur sommeil d’ici la fin de 2019; et pour commencer l’année, il a présenté Oiseaux de proie dans le cadre de l’univers DC.

Et ce 2020 ne fera pas exception. Le 18 septembre, il diffusera sur AppleTV + la série Long Way Up avec Charley Boorman pour présenter le voyage qu’ils ont fait à moto depuis le sud de l’Argentine, passant par certains pays d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et se terminant à Los Angeles.

Comme si cela ne suffisait pas, à la mi-août, il a été dévoilé le casting principal de la prochaine production d’action en direct de Guillermo del Toro de Pinocchio. Le nom d’Ewan McGregor, qui avait déjà sonné comme une rumeur, confirmait sa participation au personnage de Jiminy Cricket aux côtés de David Bradley comme Geppetto et Gregory Mann comme Pinocchio. Et maintenant, quelle est la prochaine étape?

Obi Wan Kenobi

De nombreux projets suivent pour Ewan McGregor, mais l’un des plus attendus est peut-être son retour dans la saga Star Wars avec une production originale pour Disney +, La plateforme de streaming de Disney. Il y a un an, lors de la J23, le nouvelles séries et films originaux pour la plateforme parmi lesquelles les productions pour le MCU se sont démarquées.

Cependant, c’est la série de Star Wars qui a causé le plus de surprise. Dans le lointain août 2019, Le projet mandalorien a été annoncé, qui en est déjà à sa deuxième saison pour la première en novembre de cette année. L’autre série serait axée sur le personnage d’Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor reprenant le personnage qu’il avait quitté il y a 15 ans.

Et maintenant, il y a des nouvelles de cette série tant attendue. Dans une interview avec Entertainment Tonight pour promouvoir Long Way Up, Ewan McGregor a parlé de la série Disney + et a déclaré que pour autant qu’il sache, ce ne sera qu’une saison. Mais comme ils aiment jouer avec nos sentiments: «Pour autant que je sache, ce sera une seule saison. Nous verrons. Vous ne savez jamais ». Production de la série Obi-Wan Kenobi débutera au printemps 2021, selon l’acteur.

Une montagne au Pérou où personne ne le connaissait

La première de Long Way Up est importante pour Ewan McGregor. En 2004, Long Way Round a été créé avec Boorman lui-même où il a fait une énorme expédition de Londres à New York. Et pour 2007, ils ont sorti Long Way Down où ils ont voyagé de l’Écosse à l’Afrique du Sud. Ce 202 était le tour de la continent américain.

Dans la bande-annonce de cette série, McGregor a déclaré qu’en traversant le Pérou, ils ont escaladé une montagne où ils sont venus dans une école autochtone où ils ont enseigné aux enfants dans leur dialecte.. Il leur a demandé s’ils avaient vu l’un de ses films… personne ne le connaissait. «Nous étions au sommet d’une montagne où se trouvait une petite ville. C’était incroyable », dit-il dans cette même interview. « Nous faisions une visite de l’UNICEF … C’était très agréable d’être là. »

