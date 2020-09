En tant que mécanisme pour démontrer davantage sa capacité d’interprétation, la chanteuse Belinda De nationalité mexicaine, il a renouvelé sa galerie de loisirs avec une publication récente qui en a laissé plus d’un sur Instagram, même son admirateur professionnel Yanet García.

Belinda

Ressemblant à ce que serait une nouvelle version de la comédie musicale pour enfants Frozen Belinda Il a exposé sans filtre ses dons artistiques en recréant le protagoniste du film et pour certains, «Voici à quoi ressemblerait Elsa dans la vraie vie».

Reine de la glace et de la froideur? Elle a laissé son cœur se réchauffer pour la chanteuse Christian nodal, qui fait office de jury avec l’interprète de «Flamenkito» dans le programme «La voix»Dans sa version pour les hispanophones.

« Ice, ice baby » était le message de la photo commentée et viralisée par plus d’un million de fans sur son compte personnel sur Instagram, en plus de nombreuses fandom de la bande sur internet, bien que son visage ne soit pas apparu mais tout au plus en les longs métrages d’animation «Trolls» ou «Thaddeus l’explorateur perdu», pour lesquels il a prêté son doublage.

Dans un échange publicitaire avec la joaillerie catalane Tous, voici à quoi il ressemblait dans ce qu’était la séance photographique menée par Rosa Tous, l’une des 4 filles actuelles de la réalisatrice et fruit du mariage Tous Blavi – Ponsa Mas, fondateurs en Europe de cette maison de luxe dans l’année 1920 et basé dans plusieurs pays d’Amérique latine, dont le Mexique.

Pour Belinda «C’est une fierté de faire partie de cette famille Tous» en plus de porter flamboyant ses pièces et de donner un détail avec sa signature à sa bien-aimée Nodal Romantisme pur! Qui sait et la marque catalane envisage de renouveler son business model, représenté par la célèbre chanteuse portoricaine Jennifer López depuis 2011.