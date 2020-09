Le départ de Cindy Holland, cadre de longue date de Netflix, a pris l’industrie au dépourvu mardi soir, d’autant plus que le cadre bien-aimé avait été une force motrice de la stratégie des originaux de première vague du service de streaming, apportant des succès comme “Orange Is the New Black” et ” Choses étranges »aux téléspectateurs. Ses racines dans l’entreprise remontent à 2002 en tant que première embauche du co-PDG Ted Sarandos à Los Angeles, lorsque le couple partageait un petit bureau à Raleigh Studios et Netflix était toujours un outsider technologique à Hollywood.

Mais la décision de Sarandos d’élever la vice-présidente des originaux en langue locale Bela Bajaria à la tête de la télévision mondiale n’a laissé «aucun rôle» pour la Hollande sur la plate-forme de streaming, selon une personne familière avec la situation. Une autre cadre très appréciée qui avait apporté au service «You» et le redémarrage de «Queer Eye», Bajaria a été une étoile montante au cours des quatre années où elle a travaillé avec Netflix, passant l’année dernière à étendre l’empreinte de l’entreprise en dehors des États-Unis.

Même si cette décision indique la concentration de Netflix sur la croissance mondiale, elle marque également la fin d’une époque. La Hollande a contribué à façonner le géant du streaming dans sa forme actuelle aujourd’hui, plongeant il y a des années dans la création de programmes originaux dans le but de moins dépendre des Disney et des WarnerMedias pour un flux constant de contenu.

«Lorsque nous avons commencé la série originale, nous nous considérions en quelque sorte comme l’alternative au modèle de contrat global de studio traditionnel», a déclaré Holland à Variety à l’été 2019. Mais elle a également eu la prévoyance il y a dix ans de voir que les studios hérités de la ville finiraient par se diversifier dans le streaming eux-mêmes, et ont cherché à devancer cela.

Bajaria a expliqué il y a à peine deux mois que Netflix avait tendance à réorganiser rapidement son propre deck organisationnel lorsqu’il voit des gains d’efficacité possibles. Sa propre trajectoire, passant du non scénarisé à l’international à la tête de toute la télévision en l’espace de quatre ans, en est un témoignage.

Positionner Bajaria en tant que leader des opérations de télévision de Netflix à la fois au pays et à l’étranger a du sens: elle est une vétéran de l’industrie de la télévision traditionnelle, ayant passé une décennie et demie au principal réseau de diffusion CBS, supervisant finalement des films et des mini-séries, et dirigeant la programmation par câble pour Studio de CBS. Et bien que son mandat en tant que présidente du studio Universal TV ait été assez brève, elle a passé ses années dans le studio appartenant à NBCUniversal à apporter au monde des émissions telles que «Chicago Fire» et «The Mindy Project» de Mindy Kaling, la première émission d’envergure sud-asiatique créatrice et productrice exécutive.

Mais l’Américaine sud-asiatique née à Londres est aussi une citoyenne du monde, et son temps à la tête des originaux en langue locale a été une année rigoureuse pour renforcer l’équipe de direction mondiale de Netflix et la position de la plate-forme sur le marché du streaming avec des titres élégants comme Thriller d’espionnage sud-africain «Queen Sono».

Quiconque a prêté attention aux rapports trimestriels sur les résultats de Netflix au cours des dernières années ne devrait pas être surpris que la société de la Silicon Valley qui a réussi à s’enfouir à Hollywood se concentre désormais sur la croissance en dehors des États-Unis. L’arène du divertissement direct aux consommateurs aux États-Unis est un marché qui menace constamment d’atteindre la saturation, assailli par un grand nombre de nouveaux streamers qui sont descendus sur les téléspectateurs américains au cours de la dernière année, demandant des dollars d’abonnés, bien qu’ils ne soient pas susceptibles de renverser les 193 de Netflix. millions de ménages payants à tout moment à court terme.

Et avec deux fois plus d’abonnés dans des régions en dehors de l’Amérique du Nord, les téléspectateurs non américains autrefois attirés par des émissions comme «Orange» – la moitié des téléspectateurs de l’émission étaient en dehors des États-Unis, a déclaré Holland à Variety – sont vraisemblablement plus susceptibles d’adopter un streamer qui parle leur langue, parfois littéralement.

Que les meilleurs dirigeants de la télévision d’Hollywood jouent des chaises musicales toutes les quelques années n’est pas vraiment une surprise. Mais alors que les services de streaming ont fini par dominer la conversation de l’industrie, ce sont des acteurs des institutions de studio héritées – et non des géants de la technologie de type mouvement rapide et cassant – qui sont venus prendre la tête des avant-postes hollywoodiens de la Silicon Valley.

Bajaria dirige désormais la télévision sur le plus grand streamer du pays. Son ancienne collègue de NBCUniversal, Jennifer Salke, supervise Amazon Studios. Les anciens présidents de Sony Pictures TV, Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, dirigent la programmation d’Apple TV Plus. Mike Hopkins, l’ancien président de Sony Pictures Television avec une formation en distribution et en développement commercial, occupait autrefois la première place à Hulu et rend désormais compte directement à Jeff Bezos, supervisant les opérations de divertissement vidéo d’Amazon. Ensuite, il y a le saut de Kevin Mayer de Disney à TikTok, même de courte durée.

À l’inverse, il y a des techniciens qui dirigent le navire dans des points de vente traditionnels. Le fondateur de Hulu, Jason Kilar, a pris le titre de directeur général de Warner Bros.et du parent de HBO WarnerMedia au printemps. (Et la Hollande est susceptible d’être considérée comme un ajout bienvenu à de nombreuses suites exécutives originales scénarisées.) Dans le cas de Netflix, cette prochaine phase de mélange de technologie et de ville pointe vers la poursuite de l’évolution de l’industrie au sens large, comme les frontières du divertissement et de la technologie. continuer à brouiller.