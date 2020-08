«Vive le roi», le slogan approprié sur l’affiche de «Black Panther» de 2018, capture ce moment de l’histoire. L’importance de Chadwick Boseman, décédé vendredi à 43 ans après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, pour la communauté afro-américaine et noire est incommensurable. Lorsqu’on représente des icônes inspirantes telles que Jackie Robinson dans «42», James Brown dans «Get on Up» ou Thurgood Marshall dans «Marshall», il faut s’attendre à la profondeur du respect. Cependant, il y a deux ans, Boseman s’est affirmé comme un phare d’espoir et d’héritage pour les générations actuelles et futures, lorsqu’il a joué dans le premier film de super-héros noir de Marvel Studios, «Black Panther».

La représentation de Boseman de T’Challa, le roi de Wakanda, est devenue un phénomène culturel. L’équilibre et la maîtrise de l’écran de Boseman se sont accrochés au zeitgeist d’un monde divisé par des identités politiques, sociales et culturelles – alors que les États-Unis étaient aux prises avec le racisme et la xénophobie deux ans après le premier mandat du président Donald Trump.

L’effusion de célébrités dans et hors de l’industrie du divertissement, y compris l’ancien président Barack Obama et la candidate à la vice-présidence Kamala Harris, fournit le contexte de l’héritage que Boseman a fait au cours de sa courte carrière.

Réalisé par Ryan Coogler, «Black Panther» était un assortiment de talents noirs, à la fois devant et derrière la caméra. Gagner plus de 700 millions de dollars sur le marché intérieur et devenir le quatrième film le plus rentable de tous les temps en Amérique du Nord, le film s’est avéré être plus qu’un autre succès de monétisation pour Marvel. Le film a ensuite été nominé pour sept Oscars, dont le meilleur film, le premier pour le genre de super-héros. Il a remporté trois prix dans la soirée, dont la conception de la production pour Hannah Beachler et la conception des costumes pour Ruth E. Carter, tous deux devenant les premiers Afro-Américains à remporter leurs catégories.

Assis dans un théâtre de New York pour la projection de critiques tous médias, entre collègues et critiques de la région métropolitaine, l’adoration et l’adrénaline ont rempli le théâtre pendant 135 minutes. Je me souviens de nombreuses projections tous médias mémorables tout au long de ma carrière, mais très peu avaient autant d’importance et de connexion émouvante que de voir le fils de T’Chaka enseigner à des générations de fans de super-héros le courage, la miséricorde et le respect avec la connaissance de la honte et du respect de son père. péché. «Un garçon pas apte à diriger», c’est ce que M’Baku de Winston Duke appelle T’Challa lors de leur duel. Comme Boseman nous l’a montré avec sa maladie, il creuse profondément, trouve la force intérieure de ses ancêtres et montre à un homme qui est jaloux et le hait miséricorde. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’un film avait été un tel espace éducatif.

Les mégastars noires qui ont précédé Boseman – comme Denzel Washington et Will Smith – ont toutes vécu ce moment singulier où leur carrière est devenue plus que leur apparence physique. L’accueil des critiques pour «Black Panther» a été retentissant et passionné, reflétant les sentiments des cinéphiles occasionnels du monde, un accord que l’on ne trouve pas trop souvent avec les films. Son émergence en tant que nouvelle figure prolifique du cinéma noir a conduit à d’autres projets et personnalités médiatiques de l’industrie hollywoodienne. y compris Spike Lee dans “Da 5 Bloods” du début de l’année. La performance finale de Boseman à l’écran sera dans la prochaine adaptation de George C. Wolfe de la pièce d’August Wilson «Ma Rainey’s Black Bottom» de Netflix.

Le paysage du cinéma continue d’évoluer depuis le succès au box-office de «Black Panther». 2018 était une parenté que Boseman et son personnage de super-héros partageaient avec tous les créatifs des minorités. Bien que Boseman ou l’une des performances des acteurs n’ait pas attiré l’attention d’Oscar, le film est cimenté dans une année record pour les lauréats de l’Académie des minorités. Rami Malek, Regina King et Mahershala Ali ont tous remporté des Oscars pour leur jeu d’acteur, le plus grand groupe de gagnants d’acteurs minoritaires de l’histoire de l’Académie. Comme le montre l’histoire de 92 ans d’AMPAS, le public et les plus grands amateurs de cinéma ne font pas toujours attention à ce qui a gagné ou a été nominé, nous parlerons souvent de ce qui n’a pas été. Interrogez n’importe quel historien du cinéma sur «Citizen Kane» ou «Vertigo».

La contribution de Boseman au cinéma ne concernait jamais lui-même et ce qu’il pouvait offrir. Il voulait voir le bien collectif plus large amené à une forme d’art qu’il aimait profondément. Bien que vous puissiez trouver un grand nombre de cinéphiles sur Internet se plaignant de la meilleure image remportée par “Green Book”, le dévouement de Boseman à son métier servira probablement d’inspiration à tout enfant d’Anderson, en Caroline du Sud ou à un jeune portoricain / noir. du Bronx.

Les résultats n’ont pas seulement eu un impact sur la portée dans laquelle le cinéma noir est maintenant élargi, comme le montrent les œuvres à venir du cinéma noir de cinéastes tels que Ava DuVernay et Barry Jenkins. Black Panther n’était pas seulement un symbole pour la communauté noire; comme on l’oublie souvent, la communauté Latinx, riche d’une histoire riche et vibrante, partage son ascendance avec l’Afrique, prouvée par le nombre talentueux d’Afro-Latinos qui habitent notre monde.

Regarder T’Challa se faire tremper par sa soeur Shuri, interprétée par Letitia Wright, nominée aux Emmy Awards, et admirer la dynamique et les plaisanteries de leur puissant frère-soeur, est quelque chose que de nombreux cinéphiles noirs et bruns ont reconnu dans leur propre éducation. Boseman a apporté la familiarité de nos propres vies, se glissant dans un royaume de science-fiction mais atterrissant dans la réalité bien trop réelle de notre propre expérience.

Un autre aspect qui a rendu le tour de Boseman en tant que roi de Wakanda si profond est sa précision et sa capacité innée à accéder et à élever ses co-stars. Lorsque le film a remporté le prix du meilleur ensemble de distribution aux Screen Actors Guild Awards début 2019, la guilde de l’acteur a récompensé 11 autres acteurs qui partageaient l’écran avec Boseman, dont Lupita Nyong’o, Michael B.Jordan, Angela Bassett, Winston Duke et Wright.

Pendant le discours de remerciement, Boseman partage l’expérience de passer par la course publicitaire et de recevoir des questions fréquentes concernant l’anticipation de la réponse du film. «Savions-nous que le film allait recevoir ce genre de réponse?» dit-il à ses pairs et aux téléspectateurs qui regardent. «Nous savions que nous avions quelque chose de spécial que nous voulions offrir au monde.»

Regarder Boseman prononcer le discours, sachant maintenant qu’il luttait contre le cancer du côlon et ce que vous sacrifiez pour votre métier d’artiste, est profondément émouvant et continuera d’être un pilier de l’héritage qu’il a laissé.

«Trop tôt» est approprié pour décrire la mort de Boseman. «Courage et force» est également approprié. Pour reprendre les mots de Boseman lui-même, «être jeune, doué et noir». C’est quelque chose que nous pouvons espérer que tous les jeunes enfants noirs et bruns porteront avec eux pour le reste de leur vie.