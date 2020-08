C’est le début d’une nouvelle semaine et le moment est venu de jeter un œil à ce qui va arriver à Disney + au Canada. La plus grande nouveauté cette semaine est la version live-action de «Mulan», qui sera disponible dans le cadre du nouveau programme Premier Access de Disney. Le Canada reçoit également une énorme vague de films d’animation ainsi que des émissions National Geographic.

REMARQUE – Le contenu peut varier en fonction de votre pays et est sujet à changement.

Voici le résumé:

Vendredi 4 septembre

Mulan

Pour empêcher son père malade de servir dans l’armée impériale, une jeune femme intrépide se déguise en homme pour combattre les envahisseurs du nord de la Chine.

REMARQUE – Ce titre est Premier Access et est un coût supplémentaire de 34,99 $ (CA)

Terre à Ned (mondial)

De la Jim Henson Company, un talk-show de fin de soirée animé par le commandant extraterrestre Ned et son lieutenant Cornelius, qui annulent l’invasion de la Terre après être tombés amoureux de la culture humaine. Émis depuis le pont de leur vaisseau spatial, caché profondément sous terre, Ned et Cornelius interviewent la plus grande ressource de la Terre, des célébrités. Avec l’aide de l’intelligence artificielle du navire, BETI, et des CLOD destructeurs, Ned doit garder son émission secrète de sa planète natale ou subir la colère de son père, l’amiral de la flotte galactique. Les 10 épisodes sortiront le 4 septembre.

Bizarre mais vrai – Épisode 304 – Germs (Global)

Les hôtes Carly et Charlie sont nominés pour un Daytime Crafty Award! La cérémonie de remise des prix approche à grands pas, et Casey les aide avec leurs costumes… jusqu’à ce qu’elle redescende avec un rhume! Pour éviter de tomber malade à cause des germes que Casey se propage dans tout le siège, Carly et Charlie doivent comprendre tout ce qu’il y a à savoir sur les germes. Ils se dirigent vers les laboratoires Germfree et Mushroom Mountain pour examiner les bonnes pratiques d’hygiène et de santé.

Pixar dans la vraie vie – Épisode 111 – «Coco: Abuelita dit pas de musique» – Finale



Abuelita secoue sa chancla chez les artistes de rue de Washington Square Park et demande aux vrais New-Yorkais de l’aider à retrouver son petit-fils. Elle finit par trouver Miguel en train de jouer de la guitare et il la supplie de le laisser jouer une seule chanson. Les autres artistes de rue se joignent à eux, créant une performance si délicieuse que même Abuelita ne peut s’empêcher d’applaudir.

Muppets Now (Episode 6) Finale – «Socialisé»

Le stagiaire des médias sociaux de Muppets Now, Robin The Frog, fait de Scooter le co-modérateur des comptes de médias sociaux. Scooter tente d’effectuer le téléversement de cette semaine au milieu d’un flot d’alertes, de demandes et de notifications. Le Dr Bunsen Honeydew et son assistant, Beaker, reçoivent des conférences juridiques et une assistance accidentelle de l’avocat de Muppet, Joe The Legal Weasel. Le chef suédois fait face à sa concurrente, Marina Michelson, pour prouver que sa recette familiale fait la plus magnifique des boulettes de viande. Fozzie Bear parle boutique avec son compatriote comédien Seth Rogen, tout en gardant des mauvais bébés. Linda Cardellini et Taye Diggs font plus plaisir à Miss Piggy que d’habitude pour cet épisode de Lifestyle avec Miss Piggy

George et A.J.

Les infirmières George et A.J. voir la maison de Carl s’envoler et voir d’autres personnes âgées faire leurs propres évasions.

L’incroyable Dr Pol (S15)

Le Dr Jan Pol est vétérinaire en exercice depuis plus de la moitié de sa vie. En 1981, lui et son épouse, Diane, ont ouvert une entreprise vétérinaire à leur domicile et, au fil des ans, elle a grandi pour servir plus de 19 000 clients. Située dans la région agricole du centre du Michigan, cette série de téléréalité suit le Dr Pol et le travail effectué aux Services vétérinaires de Pol. Spécialisé dans les grands animaux de la ferme, le Dr Pol soigne chevaux, porcs, vaches, moutons, alpagas, chèvres, poulets et même occasionnellement des rennes. Le programme comprend également le Dr Brenda Grettenberger, qui travaille avec le Dr Pol depuis 1992

Royaume du loup blanc (S1)

Ronan Donovan, notre guide expert et photographe du National Geographic, emmène le public dans une exploration intime de l’Arctique pendant l’interminable journée des mois d’été, donnant un aperçu de l’abondance inattendue du « Jardin de l’Arctique » dans la vallée du loup alors qu’il tente à intégrer avec une meute de famille de loups.

Mickey, Donald, Goofy: les trois mousquetaires

Dans la version de Disney du conte d’Alexander Dumas, Mickey Mouse, Donald Duck et Goofy ne veulent rien de plus que d’accomplir des actes courageux au nom de leur reine (Minnie Mouse), mais ils sont bloqués par le mousquetaire en chef, Pete. Pete veut secrètement se débarrasser de la reine, alors il nomme Mickey et ses amis maladroits comme gardiens de Minnie, pensant qu’une telle manœuvre assurera le succès de son plan. La partition comporte des chansons basées sur des mélodies classiques familières.

Mulan II (2005)

Fa Mulan a la surprise de sa jeune vie lorsque son amour, le capitaine Li Shang, lui demande la main en mariage. Avant que les deux puissent avoir leur bonheur pour toujours, l’empereur leur confie une mission secrète, escorter trois princesses à Chang’an, en Chine. Mushu est déterminé à creuser un fossé entre le couple après avoir appris qu’il perdra son emploi de tuteur si Mulan se marie dans la famille Li.

Party Central

Mike et Sulley sont de retour à l’Université Monsters pour un week-end amusant avec leurs frères de la fraternité Oozma Kappa. Le gang organise sa première fête, mais personne ne se présente. Heureusement pour eux, Mike et Sulley ont mis au point un plan pour faire de «Party Central» la fête la plus épique que l’école ait jamais vue.

Pocahontas II: Voyage vers un nouveau monde

Lorsque la nouvelle de la mort de John Smith atteint l’Amérique, Pocahontas est dévasté. Elle part à Londres avec John Rolfe, pour rencontrer le roi d’Angleterre en mission diplomatique: instaurer la paix et le respect entre les deux grandes terres. Cependant, le gouverneur Ratcliffe est toujours là; il veut retourner à Jamestown et prendre le relais. Il ne recule devant rien pour discréditer la jeune princesse.

L’aventure enchevêtrée de Raiponce (S3)

Entre «Tangled» et «Tangled Ever After», cette série d’aventures / comédies animées se déroule alors que Raiponce se familiarise avec ses parents, son royaume et les habitants de Corona.

Rendez-vous de Riley

Riley, maintenant âgée de 12 ans, passe du temps à la maison avec ses parents à San Francisco lorsque des problèmes potentiels surviennent: un garçon se présente à la porte.

fée Clochette

Voyagez dans le monde secret de Pixie Hollow et écoutez Tinker Bell parler pour la toute première fois alors que l’étonnante histoire de la fée la plus célèbre de Disney est enfin révélée dans le tout nouveau film «Tinker Bell».

Tinker Bell et le sauvetage de la grande fée

Lors d’un séjour d’été sur le continent, Tinker Bell est découverte accidentellement alors qu’elle enquêtait sur la maison des fées d’une petite fille. Alors que les autres fées, dirigées par l’impétueuse Vidia, lancent un sauvetage audacieux au milieu d’une violente tempête, Tink développe un lien spécial avec la petite fille solitaire.

Tinker Bell et le trésor perdu

Une lune de récolte bleue se lèvera, permettant aux fées d’utiliser une pierre de lune précieuse pour restaurer le Pixie Dust Tree, la source de toute leur magie. Mais lorsque Tinker Bell met accidentellement tout Pixie Hollow en danger, elle doit s’aventurer à travers la mer dans une quête secrète pour rétablir les choses.

Tinker Bell et la fée pirate

Zarina, une fée garde-poussière intelligente et ambitieuse, captivée par Blue Pixie Dust et ses possibilités infinies, fuit Pixie Hollow et s’associe aux intrigants pirates de Skull Rock, qui font de son capitaine leur navire. Tinker Bell et ses amis doivent se lancer dans une aventure épique pour retrouver Zarina, et ensemble, ils vont de l’épée à l’épée avec la bande de pirates dirigée par un garçon de cabine nommé James, qui sera bientôt connu sous le nom de Captain Hook lui-même.

Joue la comme Beckham

Une fille contourne les règles, pour atteindre son objectif, dans le football professionnel. Mais ses parents traditionnels refusent même d’envisager cela et veulent qu’elle raccroche ses chaussures de football, trouve un gentil garçon et apprenne à cuisiner.

Des bonbons ou un sort

Trick or Treat est un court métrage d’animation de 1952 produit par Walt Disney Productions et publié par RKO Radio Pictures. Le dessin animé, qui se déroule la nuit d’Halloween, fait suite à une série de farces entre Donald Duck et ses neveux avec Witch Hazel.

Un jour à Disney – Épisode 140 – «Alice Taylor: Studiolab»

Alice Taylor expérimente de nouveaux supports de narration dans le StudioLAB de Disney. Des drones à la réalité augmentée, Taylor utilise l’innovation et les technologies émergentes pour continuer à repousser les limites par lesquelles le contenu peut être créé et partagé avec des personnes du monde entier.

