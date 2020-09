Après deux ans de sa première et quelques jours seulement après avoir repris sa popularité Parmi nous a annoncé sa deuxième tranche: Parmi nous 2. En plus d’assurer qu’il sera entièrement gratuit pour les smartphones et PC, suivant la tendance actuelle du développement de jeux video.

Le nom de la suite sera, éloquemment, Parmi nous 2 et ce sera une version améliorée avec de nouvelles mécaniques, en plus de celles que nous connaissons déjà depuis le premier opus, surtout compte tenu de la popularité qu’elle a en ce moment dans le monde entier.

InnerSloth LLC, développeur du jeu vidéo, est conscient que l’idée et son intention (et surtout ses capacités de serveur) n’ont jamais été aussi grandes qu’elles ne le sont actuellement, donc la deuxième tranche du jeu cherchera à répondre à ces besoins.

Cela signifie également que le développement de Among Us 2 est en constante révision, car maintenant à chaque fois qu’ils réfléchissent à la façon de mettre une nouvelle fonctionnalité, il est traversé par l’immense communauté qu’ils hébergent en ce moment, qui se familiarise avec la mécanique, bon et mauvais, deux ans après sa sortie initiale.

Cependant, ils continuent d’avancer avec l’intention de continuer à en faire un jeu gratuit, simple et extrêmement amusant pour les jeux occasionnels, sans d’abord peser aussi les retours massifs arrivés il y a quelques jours.

Dans ce qui est connu pour Among Us 2, c’est qu’il aura jeux avec plus de joueurs, avec des salles de 12 à 15 joueurs pour pouvoir mettre jusqu’à trois imposteurs en une seule partie et les rendre plus grands et plus variés.

Finalement, InnerSloth LLC Il a également annoncé qu’ils travailleraient sur leurs serveurs pour fournir un meilleur service sur toutes les plates-formes en voyant le nombre de joueurs qui se connectent en ce moment et ainsi être également en mesure de former une communauté plus active et plus saine au sein du jeu.