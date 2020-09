Le mystère a été résolu et nous connaissons enfin le prix et la date de sortie du Xbox série x et Xbox Series S. Cependant, cela ne nous empêche pas de continuer à recevoir des détails et des mises à jour sur la nouvelle console Microsoft. Il ne fait aucun doute que ces dernières semaines seront les plus longues de l’histoire si vous prévoyez d’en acheter une le premier jour. Et peut-être que savoir à quoi ressemblera l’emballage de la console ne fera qu’augmenter votre curiosité, mais nous l’avons ici.

Nous avions déjà jeté un œil à la boîte du Xbox série x, mais il fallait s’attendre à ce que l’autre modèle en ait un légèrement différent. Ils ne sont pas entièrement différents, mais chacun a son propre style. La série X a cette approche étrange du haut de la console, qui ne convient pas aux estomacs sensibles, d’ailleurs.

Pour sa part, la Série S a ce ventilateur gigantesque en vue, à la différence que cela nous laisse voir le contrôle que la console inclura. Dans les deux modèles, c’est la même chose, bien que la couleur soit différente.

Les deux ont les logos respectifs de leur modèle, ainsi que certaines spécifications techniques dans le coin inférieur droit.

La nouvelle console Microsoft sortira dans le monde entier le 10 novembre. La Xbox Series X arrivera au prix de 14 000 pesos au Mexique, tandis que la série S en coûtera 8 500. Il s’agit du prix recommandé par Microsoft, bien qu’il puisse varier un peu (à la hausse ou à la baisse) en fonction du revendeur.

Rappelez-vous que les deux consoles auront une capacité suffisante pour exécuter des jeux de nouvelle génération avec les avantages du lancer de rayons, des temps de chargement minimaux et 60 ips dans tous les jeux. La différence de performances la plus notable est que la Xbox Series X est conçue pour fonctionner à 4K 60fps, tandis que la Series S suffira pour 1440p à 60fps.