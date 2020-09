Cela sonne canon quand on lit que le ‘Star Wars: L’Empire contre-attaque«Il fête ses 40 ans en 2020, non? Et c’est que l’histoire de George Lucas – réalisé par Irvin Kershner – est entrée dans l’histoire comme l’un des films les plus importants et emblématiques du cinéma. Qui ne se souvient pas des incroyables séances d’entraînement de Yoda avec Luke dans le marais? Mais rien, absolument rien, comme la première fois que « The Imperial March » a sonné tout au long de la saga, juste au moment où Dark Vador apparaît alors que le Death Squad est réuni.

Wow, quels souvenirs. Mais attendez, car en plus des surprises que Star Wars a lancées pour commémorer ce 40e anniversaire (consultez # ESB40 sur Twitter), adidas Originals a sorti une longue collection de baskets inspirées des personnages du film, de Lando Calrissian, jusqu’à ce que Han Solo, en passant pour Boba Fett et Chewbacca. Juste là.

Sur Sopitas.com, nous vous proposons cette version en exclusivité, alors préparez-vous. La première sortie de la collection sera de l’ami de Han Solo, Lando Calrissian, réinterprétant l’emblématique NMD_R2 V2 par adidas Originals. Jetez un œil à ces détails dorés sur la semelle intermédiaire, les lacets et les couleurs utilisées totalement inspirées de l’image de Lando.

Allons-y avec les images

Et faites attention car chacun d’eux est livré dans une boîte spéciale avec une affiche de collection, et au cas où vous l’occuperiez, les boîtes des quatre baskets forment ensemble une belle affiche.

Et depuis quand et comment?

Préparez votre portefeuille, car ces baskets commémoratives de Star Wars «The Empire Strikes Back» seront disponibles à partir du 18 septembre, et vous pourrez les obtenir sur adidas.mx, dans leur application, ou dans la boutique phare adidas Originals et Lust.

Le prix sera d’environ 183 $ (Le prix en pesos mexicains reste à définir, mais ici nous le partagerons avec vous dès que nous le saurons).