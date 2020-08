La nouvelle famille de cartes Nivida GeForce RTX 3000 Il sera présenté la semaine prochaine, mais de multiples fuites et rapports nous ont déjà donné des détails sur ce que seront les GPU les plus puissants du marché. Parmi eux bien sûr le prix pour lequel ils seront vendus.

Nous recommandons également: Nvidia RTX 3090 sera livré avec 24 gigaoctets monstrueux de VRAM

Les cartes comprendront la nouvelle architecture Ampere développée par Nvidia, qui promet une augmentation des performances et de la puissance par rapport à son prédécesseur Turing. Sur la base des tests de performances publiés il y a quelques semaines, le RTX 3080 aura un 15-25% meilleures performances que son prédécesseur le RTX 2080 Ti. Dans le meilleur des cas, il peut augmenter jusqu’à 35%, mais cela dépendra de plusieurs facteurs.

Tous incluront la mémoire GDDR6X, une version plus rapide que GDDR6 dans les GPU Nvidia actuels. La configuration varie dans chacun d’eux, et passe de 10 Go à 24 Go.

Ce sera le prix des RTX 3000:

GeForce RTX 3090: 1 399 $ – 30 442 pesos

GeForce RTX 3080: 799 $ – 17 386 pesos

GeForce RTX 3070: 599 $ – 13034 pesos

GeForce RTX 3060: 399 $ – 8 682 pesos

Le produit phare de la nouvelle famille graphique coûtera 1 400 $ sans précédent. Si les rapports sont corrects, le plus économique RTX 3070 Il offrira des performances équivalentes au 2080 Ti, ce qui est un énorme bond en avant étant donné qu’il ne se vendra que 600 $. Le RTX 3060 moins cher se vendra 400.

Ces prix sont à confirmer, mais ils proviennent de sources fiables selon Videocardz, donc au final ils pourraient très peu varier. Et bien sûr, ils n’incluent pas les frais d’importation ou les frais supplémentaires qui pourraient être ajoutés au prix final.

Le 1er septembre, Nvidia organise un événement qui présentera «les derniers graphismes et jeux». Il aura lieu à 11 heures, heure de Mexico.