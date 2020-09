Maintenant que nous connaissons les détails du prix et la date de sortie du PS5 dans le monde et au Mexique, il restait à savoir le coût des jeux de console et des accessoires. On disait depuis longtemps que les jeux auraient une augmentation de 10 $, ce qui a été confirmé par Sony aujourd’hui. Demon’s Souls et d’autres jeux de développeurs tiers commenceront à se vendre au prix de 70 $. Et, naturellement, l’augmentation se reflète dans son prix au Mexique.

Dans un article de blog, Sony a annoncé les prix de sa console, de ses jeux et de ses accessoires. L’augmentation a immédiatement attiré l’attention, mais aussi que certains jeux de ses études sera vendu 50 $ dans sa version standard, comme c’est le cas avec Miles Morales, Spider-Man de Marvel.

Voici comment étaient les prix des jeux qui arriveront en même temps que la console:

Demon’s Souls – 1799 pesos

Destruction All Stars – 1799 pesos

Marvel’s Spider Man Miles Morales – 1299 pesos

Marvel’s Spider Man Miles Morales Ultimate Edition – 1799 pesos

Sackboy Une grande aventure – 1599 pesos

La publication offre également des détails sur le prix des accessoires tels qu’un DualSense supplémentaire ou une caméra HD pour la console.

Voici comment les prix des accessoires sont en pesos mexicains:

DualSense – 1799 pesos

Casque sans fil PULSE 3D – 2,699 pesos

Caméra HD – 1499 pesos

Télécommande multimédia – 749 pesos

Station de recharge DualSense – 749 pesos

Certains magasins nationaux ont déjà confirmé ces prix, et ils peuvent être achetés lorsque la PS5 sera mise en vente. le 12 novembre prochain. Les préventes ont commencé quelques instants après l’événement Sony, et bien qu’il y ait eu une certaine confusion parmi les consommateurs, aucun problème majeur n’a été signalé.

De plus, les jeux PS5 ont commencé à apparaître dans des magasins comme Amazon, qui conservent le prix annoncé par Sony. Par exemple, Call of Duty: Black Ops Cold War peut déjà être réservé pour 1799 pesos mexicains.