Spike Lee n’est pas seulement un cinéaste, c’est un activiste. Et à cause de cela, beaucoup de ses films comme Say The Right Thing et Malcolm X sont devenus certains des films les plus influents et les plus importants de l’histoire du cinéma. Bien que Spike ait expliqué comment il réalise des films primés, vous devez avoir un talent spécial pour transcender les attentes financières du studio, faire tomber les barrières culturelles et vous connecter avec un public que vous n’auriez jamais cru possible.

Bien sûr, nous devons mentionner que l’enthousiasme de Spike a souvent frotté les gens dans le mauvais sens. En fait, vous pourriez le décrire comme un personnage semi-controversé en raison du fait qu’il est si opiniâtre. Cela l’a mis en conflit avec d’autres grands cinéastes tels que Quentin Tarantino, avec qui il a eu une querelle pendant des années. Cependant, chaque cinéaste, y compris Quentin, doit respecter le succès et l’influence de Spike. En plus du fait qu’il a amassé une valeur nette ridicule de 50 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Alors, voyons comment Spike a atteint ce niveau de réussite financière, d’accord?

Collisionneur

Son premier film était un succès absolu

Depuis 1983, Spike Lee a produit 35 films par l’intermédiaire de sa société de production, 40 Acre and a Mule. Son tout premier long métrage, She’s Gotta Have It, était certainement l’un de ses films les plus acclamés. En 2017, Spike l’a même adapté dans une série Netflix en raison de sa popularité.

En seulement deux semaines, Spike Lee a réalisé ce film bien-aimé pour 175 000 $ US, selon The Numbers. Étant donné qu’il a rapporté plus de 7 millions de dollars au box-office à sa sortie, il est considéré comme un succès assez incroyable. Pas étonnant que les studios aient commencé à lui prêter attention.

Pour un jeune homme d’Atlanta en Géorgie, qui a passé la plupart de ses années de formation à Brooklyn, ce genre de succès était un rêve impossible.

Pinterest

Tout en grandissant à Brooklyn, il a fréquenté le lycée John Dewey. À cette époque, il a gagné son surnom de « Spike », car il est né Shelton Jackson Lee de son père, William, un compositeur et musicien de jazz, et de sa mère, Jacqueline, professeur d’art et de littérature noire. C’est probablement la mère de Spike qui lui a donné une base de connaissances sur l’histoire des Noirs. C’est un trait que Spike a intégré dans tous ses films, à des degrés divers.

En tant que jeune homme, Spike a continué son intérêt pour l’histoire des Noirs et son amour grandissant pour le cinéma lorsqu’il a fréquenté le Morehouse College à Atlanta. C’est là qu’il a réalisé Last Hustle In Brooklyn, son premier film étudiant. Spike est ensuite entré dans la prestigieuse Tisch School of the Arts de l’Université de New York. C’est là qu’il a réalisé Joe’s Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads, qui a été le tout premier film étudiant à être présenté au Festival des nouveaux réalisateurs / nouveaux films du Lincoln Center.

Après qu’elle doit l’avoir, Spike était sur une lancée

Il ne fait aucun doute que She’s Gotta Have It a permis à Spike de vivre une vie de succès dans l’industrie du divertissement. Après ce film, il a réalisé une série de films, dont la plupart se déroulent à Brooklyn. Cela inclut son absolument emblématique Do The Right Thing, qui présentait Samuel L. Jackson, collaborateur de longue date de Spike.

Do The Right Thing a été réalisé pour 6 millions de dollars et a rapporté près de 40 millions de dollars au box-office. Le film a également valu à Spike Lee sa toute première nomination aux Oscars (en 1990) pour l’écriture. Cependant, mis à part une nomination en 1998 pour un documentaire), il lui faudrait beaucoup de temps avant d’être à nouveau reconnu aux Oscars … Et c’était une pomme de discorde majeure pour lui.

Son film de 1992, Malcolm X, qui mettait en vedette Denzel Washington, était l’un des films qu’il souhaitait obtenir la reconnaissance de l’Académie. Cependant, ce fut un énorme succès auprès des critiques et au box-office.

Ses autres œuvres notables incluent Mo ‘Better Blues, Jungle Fever, He Got Game, Red Hook Summer et Summer of Sam.

Plus récemment, BlacKkKlansman de Spike Lee lui a valu un autre Oscar ainsi que plus de 87 millions de dollars dans le monde au box-office. C’était une autre victoire massive pour Spike alors qu’il réalisait le film pour 15 millions de dollars US, selon Refinery. Cependant, ce n’était pas son film le plus réussi financièrement de sa prestigieuse carrière. Ce serait Inside Man de 2006, qui a rapporté 187 millions de dollars dans le monde.

CBS

Son dernier film, Da 5 Bloods était l’un de ses films les plus chers à réaliser et en raison de la pandémie, il est peu probable qu’il en tire un profit considérable. Bien qu’il ait été acquis par Netflix, son public est tout simplement énorme.

En relation: Le réalisateur de Da 5 Bloods, Spike Lee, organise toujours sa fête annuelle de Michael Jackson Block Party aujourd’hui

Spike a également fait une somme d’argent stupide grâce aux publicités

En plus de la réalisation de films et de la production d’œuvres par l’intermédiaire de sa société de production, Spike Lee a gagné beaucoup d’argent pour la réalisation de publicités. Il a fait des publicités pour Levi’s, Nike, Taco Bell, Ben & Jerry’s et Converse. Il a également joué dans une célèbre publicité de Capital One aux côtés de son copain Samuel L. Jackson et Charles Barkley. Le réalisateur a déclaré publiquement à quel point cet accord spécifique avait été lucratif pour lui ainsi que son statut de célébrité.

De plus, le NYPD a payé 200 000 $ US à Spike, selon Celebrity Net Worth, pour une consultation sur une campagne publicitaire policière.

Connexes: Spike Lee, merci de ne pas avoir donné le traitement de vieillissement à « Da 5 Bloods » « The Irishman »

Toutes ces opportunités ont permis à Spike d’acheter diverses propriétés dans des endroits comme l’Upper East Side ainsi que dans Martha’s Vineyard.

Sans aucun doute, Spike est devenu l’un des cinéastes les plus titrés de sa génération.

Suivant: Samuel L.Jackson vient littéralement de demander à George Lucas s’il pouvait être dans Star Wars

Ellen DeGeneres parle du lieu de travail toxique, mais la réponse des fans n’a pas été si gentille

A propos de l’auteur

Dylan Parker

(115 articles publiés)

Dylan Parker est un rédacteur de liste et de contenu travaillant pour Valnet Inc. Il a écrit pour The Things, The Talko, Baby Gaga, Moms et .. Il se spécialise dans l’actualité du divertissement, du cinéma et des célébrités. Dylan a également écrit pour Narcity et diverses autres publications sur le divertissement, la nourriture et les voyages.

Plus de Dylan Parker