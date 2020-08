Comme chaque mois, les abonnés de PS Plus peut avoir accès à deux titres libre sur PS4. En septembre 2020, les jeux que les utilisateurs pourront télécharger gratuitement et conserver tant qu’ils continueront à utiliser le service Play Station (et au-delà du lancement de la nouvelle console, en raison de la rétrocompatibilité de la PlayStation 5) sont Champs de bataille du joueur inconnu et Combattant de rue v.

Nous recommandons également: Yoshinori Ono, producteur de Street Fighter, quitte Capcom

«Les dîners de poulet et shoryukens sont au menu du PS Plus en septembre », rapportent-ils sur le blog officiel PlayStation. « Battez 99 autres concurrents dans PUBG: les champs de bataille de Player Unknown ou défiez les guerriers les plus puissants du monde pour combattre dans Street Fighter V. »

Champ de bataille du joueur inconnu, développé par le studio PUBG Corporation, est l’un des titres pionniers de la bataille royale et a ouvert la voie aux titres qui dominent le genre aujourd’hui, tels que Fortnite et Warzone. En juillet, la huitième saison du jeu est sortie sur consoles et en août, la mise à jour 8.2 de Battle Royale a ajouté de nouvelles armes et objets, ainsi que des modifications de la musique et d’autres options.

Combattant de rue v, la plus récente de la franchise, est gratuite PS Plus avec vos nouveaux concurrents pour jouer en solo ou combattre les meilleurs joueurs du monde, juste à temps pour les tournois PS4 qui débutent le 4 septembre aux États-Unis et au Canada.

Les deux titres peuvent être téléchargés sur PS Plus le mardi 1er septembre et sera disponible pour les abonnés de ce service pour les obtenir gratuitement jusqu’au 5 octobre prochain. Si vous n’avez pas encore téléchargé les jeux d’août PS Plus, qui sont Fall Guys: Ultimate Knockout et Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, vous avez encore jusqu’au 31 de ce mois pour le faire.