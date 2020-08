Plusieurs entreprises, principalement dans les centres commerciaux, ont repris leurs activités à la fin du mois de juillet. (Photo, presse libre: Hemeroteca PL).

L’impact de l’indicateur de confinement estime qu’il y aura une perte de chiffre d’affaires de 2 042 millions USD (environ 15 827 millions Q) et une perte de 61 918 emplois au cours du trimestre juillet-septembre.

Au deuxième trimestre de l’année, la baisse des emplois a été de 103 992 et les ventes de 2 110 millions de dollars EU (environ 16 281 millions de Q), selon les projections de cette organisation.

Le comportement par secteur reste similaire par rapport au trimestre précédent, et bien que tous affichent une baisse, les plus touchés sont le tourisme, l’agriculture, le commerce et l’industrie non alimentaire.

Dans 16 secteurs économiques identifiés par le Comité de Coordination des Associations Agricoles, Commerciales, Industrielles et Financières (Cacif), la plus forte baisse de l’emploi est dans le commerce avec 17000 349 et l’agriculture avec 13000 719, suivis par les hôtels et restaurants avec 8 107 et l’industrie non alimentaire avec 5 243.

Il s’agit de la perte et des suspensions formelles et informelles d’emplois dans la formalité.

En chiffre d’affaires, le plus impacté a également été le commerce avec T4 mille 341,77 millions, mais dans ce domaine le non-alimentaire suit avec T2 mille 138,75 millions et les hôtels et restaurants avec T1 mille 691,19 et la construction avec T1 mille 594,4 millions.

Les données sont basées sur trois indicateurs du rapport de mobilité de Google: le commerce de détail, la consommation essentielle et le lieu de travail. Claudia Galán, directrice économique de Cacif a expliqué qu’au 14 août, une mobilité mensuelle moyenne de -38,82% était enregistrée, un chiffre qui représente 4,78% de plus que celui enregistré le 7 juillet alors qu’il était de -43,60.

Il y a des signes de reprise de la mobilité, mais aussi des consommations essentielles mais ce n’est pas significatif mentionné.

« Le fait qu’il ait été ouvert pour reprendre certaines activités n’est pas synonyme du fait que la consommation et l’économie vont se réactiver immédiatement », a déclaré Galán.

Il a expliqué que jusqu’au moment où l’emploi commencera à se redresser, les gens retrouveront leurs revenus et cela stimulera la consommation, même s’il faut tenir compte du fait que certaines activités ont repris, de nombreuses personnes restent encore chez elles.

Dans les secteurs où il y a encore plus d’emplois perdus, ce sont le commerce, l’agriculture et l’industrie non alimentaire, car ce sont eux qui ont la population la plus employée, a déclaré le directeur économique.

Dans ses estimations, Cacif différencie les industries alimentaires et non alimentaires, puisque dans la première, malgré le confinement, il y a toujours une demande tandis que dans la seconde, la demande se concentre davantage en produits médicaux, d’hygiène et de nettoyage, mais les autres ont connu des baisses.

« Nous estimons les effets de la pandémie avec certaines hypothèses de mobilité, qui sont les données qui peuvent être le plus ajustées en ce qui concerne l’impact du confinement. »

Cependant, il a dit qu’il est difficile de dire quand d’autres secteurs peuvent être réactivés dans le pays et cela dépend beaucoup de la façon dont le sémaphore des alertes pour les cas de covid-19 évolue, a-t-il ajouté.

Le Cacif a estimé que 407620 emplois au total pourraient être perdus en 2020 si l’économie ne rouvre pas à cent pour cent.

Galán a rappelé qu’outre la réouverture des activités, le Cacif a présenté début août le Plan de Réactivation pour le Développement (Predes) qui contient 27 propositions pour une période de 10 ans, de 2021 à 2030.

Si les actions proposées sont respectées la première année, 183700 emplois seraient générés en 2021 en dehors des emplois que l’économie générerait normalement, selon les analystes économiques de la Cacif, et d’ici 2030, 590000 emplois cumulés seraient atteints. 700 employés en 10 ans.

La croissance économique qui serait obtenue selon cette proposition varie de 4,1% à 6,1% par an pendant cette période.

Ricardo Rodríguez, l’analyste économique de Cabi, a mentionné qu’il y a peu d’informations statistiques disponibles, nous avons donc travaillé avec des données de mobilité en temps réel pour obtenir des données sur l’emploi.

Il a expliqué que si la mobilité reste restreinte, les emplois continueront à être perdus et plus le temps passe, plus les entreprises peuvent fermer des opérations ou réduire des emplois parce qu’elles n’ont pas de revenus pour soutenir la masse salariale.

La perte des 61 918 emplois évoqués par le Cacif ne concerne pas seulement les contributeurs à l’IGSS, mais concerne à la fois l’emploi formel et informel, a-t-il ajouté.

Il estime qu’au cours de ce trimestre la réouverture de certains secteurs selon la réglementation gouvernementale contribue à stimuler l’activité économique et la consommation, mais ils sont toujours à des niveaux inférieurs à ceux de l’année précédente, en plus du fait que de nombreux secteurs ont été fermés tout au long du mois de juillet.

El Cien a rapporté en juillet que quelque 60 000 emplois pourraient être perdus, mais seulement des emplois formels. L’analyste de cette organisation, Hugo Maul, expliquait à cette occasion qu’ils n’évaluaient pas la perte d’emplois informels car dans ce segment le comportement qui se produit est la précarité du travail, avec un travail moins rémunéré ou des heures plus longues.