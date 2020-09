Dans l’édition 2020 des Oscars, aucune femme n’a été nominée malgré l’existence de grands projets cinématographiques menés par des cinéastes. Il suffit de mentionner Little Women with Greta Gerwig dans le cadre d’une étude aux proportions énormes, ou, The Farewell de Lulu Wang: deux projets menés par des femmes et mettant en vedette des femmes, dans l’un d’eux représentant un communauté qui n’est généralement pas représentée sur grand écran.

Compte tenu de cette situation, qui est un simple exemple de ce qui se passe avec le manque d’opportunités pour certaines minorités ou communautés, c’est que l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ces derniers mois a annoncé les différents critères et règles que les productions doivent suivre pour être éligibles aux prochains Oscars.

Dans le cadre de l’initiative dite Académie Aperture 2025 qui vise à promouvoir l’inclusion et la représentation à Hollywood, les membres de l’Académie ont annoncé la critères et normes que les films doivent respecter pour être éligibles dans la catégorie la plus élevée du meilleur film aux Oscars.

Quand entrent-ils en vigueur? Pour les éditions 94 et 95 de 2022 et 2023, un film doit soumettre le formulaire des normes d’inclusion de l’Académie pour être considéré comme meilleur film. À partir de la 96e édition de 2021, les productions doivent répondre à deux des quatre normes suivantes:

A: Représentation à l’écran, histoires et récits

Pour répondre à la norme A, le film doit répondre UNE des exigences / critères suivants:

A1: Personnage principal ou acteurs de soutien importants

Au moins l’un des principaux acteurs et / ou actrices, ou casting de soutien, ils doivent appartenir à l’un des groupes ethniques ou communautés les moins représentés tels que:

asiatique

Hispanique / Latino

Noir / Afro-américain

Indien / Amérindien / Native d’Alaska

Moyen-Orient / Afrique du Nord

hawaïen

Une autre ethnie ou race non représentée

A2: Distribution générale

Au moins 30% des acteurs et actrices dans des rôles mineurs ou mineurs, Ils doivent appartenir à au moins deux de ces groupes:

Femmes

Groupe ethnique ou racial

LGBT +

Les personnes handicapées physiques ou mentales, sourdes ou malentendantes

A3: Le centre de l’histoire / Le thème principal

La l’histoire principale, le thème ou le récit du film doivent être centrés chez une personne de ces minorités:

Femmes

Groupe ethnique ou racial

LGBT +

Les personnes handicapées physiques ou mentales, sourdes ou malentendantes

B: équipe créative et direction

Pour répondre aux normes B, le film doit présenter UN de ces critères:

B1: Créatifs et leaders

Au moins DEUX des postes de création et de leadership suivantsIls doivent appartenir à des groupes sous-représentés.

Des postes:

Directeur de casting

Directeur de la photographie

Compositeur

Costumière

réalisateur

Éditeur

Coiffeurs / Stylistes

Maquilleurs

Les producteurs

Concepteur de production

Décorateur

Éditeur de son

Superviseur VFX

Scénaristes

Groupes ou ethnies:

Femmes

Groupe ethnique ou racial

LGBT +

Les personnes handicapées physiques ou mentales, sourdes ou malentendantes

Au moins l’un des stands Vous devez appartenir à une personne appartenant aux groupes raciaux ou ethniques suivants:

asiatique

Hispanique / Latino

Noir / Afro-américain

Indien / Amérindien / Native d’Alaska

Moyen-Orient / Afrique du Nord

hawaïen

Une autre ethnie ou race non représentée

B2: Autres postes importants

Au moins SIX membres de l’équipe de production ou occupant des postes techniques (à l’exception des assistants de production), ils doivent appartenir à un groupe racial ou ethnique non représenté. Ces messages comprennent, mais ne sont pas limités aux continuistes, gaffer, entre autres.

B3: équipe de production

Au moins 30% d’une équipe de cinéma, doit appartenir à ces minorités:

Femmes

Groupe ethnique ou racial

LGBT +

Les personnes handicapées physiques ou mentales, sourdes ou malentendantes

C: ACCÈS ET OPPORTUNITÉS DANS L’INDUSTRIE

Pour répondre à la norme Cm, le film doit respecter les DEUX points suivants:

C1: Possibilités d’apprentissage et de stages rémunérés

La société de distribution ou de financement vous devez payer celui qui fait partie des programmes de formation et d’apprentissage que les groupes raciaux ou ethniques suivants:

Femmes

Groupe ethnique ou racial

LGBT +

Les personnes handicapées physiques ou mentales, sourdes ou malentendantes

Les studios ou distributeurs doivent payer la formation et apprentissage des anciennes minorités dans la plupart des départements suivants:

Production ou développement

Post-production

« Production physique » (itinéraire et budget)

Département de musique

VFX ou effets spéciaux

Distribution

Commercialisation

La publicité

Les studios ou distributeurs plus petits ou indépendants, doit avoir au moins, deux personnes en formation appartenant aux groupes mentionnés ci-dessus (au moins un groupe ethnique ou racial) dans au moins un des départements ou régions mentionnés ci-dessus.

C: Opportunités et développement d’équipe

L’entreprise derrière la production, la distribution et le financement doit offrir opportunités d’apprentissage aux personnes des minorités suivantes:

Femmes

Groupe ethnique ou racial

LGBT +

Les personnes handicapées physiques ou mentales, sourdes ou malentendantes

D: Audiences

Pour répondre à la norme D, le film doit répondre les critères suivants:

D1: Représentation en marketing, publicité et distribution

L’étude ou l’entreprise doit avoir la présence de plusieurs cadres supérieurs qui sont membres de l’une des minorités suivantes (des individus de groupes raciaux ou ethniques doivent être présents) dans les équipes marketing, publicité et / ou distribution.

Femmes

Groupe ethnique ou racial:

*Asiatique

* Hispanique / Latino

* Noir / Afro-américain

* Indien / Amérindien / Natif d’Alaska

* Moyen-Orient / Afrique du Nord

*Hawaïen

* Autre ethnie ou race non représentée

LGBT +

Les personnes handicapées physiques ou mentales, sourdes ou malentendantes

Qu’arrivera-t-il aux autres catégories des Oscars?

Les autres catégories conserveront les exigences déjà connues pour être éligibles. Cependant, certaines normes obligent les productions à avoir une équipe beaucoup plus diversifiée et inclusive. Concernant les catégories de Le meilleur film d’animation, documentaire et film étranger sera considéré séparément des «productions régulières».

Exemples dans les éditions récentes des Oscars

Cette année, elle a été nominée L’Irlandais par Martin Scorsese. À première vue, il semble qu’il ne soit peut-être pas éligible compte tenu des normes ci-dessus, mais en réalité, c’est le cas. Marianne Bower est producteur du film, Schoonmaker Thelma est le chef du département d’édition et Ellen Lewis était directeur de casting. N’oublions pas la présence de Rodrigo Prieto comme directeur de la photographie et Gastón Pavlovich (tous deux mexicain / latino) comme producteur.

L’Irlandais rencontre avec la norme B, et aussi, L’équipe marketing de Netflix est diversifiée. Par conséquent, vous avez du pop-corn avec deux des critères.

Il est également juste de le dire. Le parasite de Bong Joon-ho a pris la première catégorie ce 2020, devenant le premier « film étranger » à remporter la plus haute distinction. Et un an avant, ROME d’Alfonso Cuarón au nom du Mexique, a été nominée pour le meilleur film sans oublier la mention de Yalitza Aparicio, une femme indigène, comme meilleure actrice. En 2018 Panthère noire il est devenu le premier film de super-héros à être nominé pour le meilleur film, en plus d’avoir une distribution et une production principalement noires.

Si nous faisons un examen, la plupart des films répondent aux critères B. Là où la plus grande attention doit être accordée est Un standard, ce que les téléspectateurs voient enfin sur grand écran. L’Irlandais est un film dont les personnages principaux et les acteurs de soutien les plus importants sont des hommes blancs. Et son histoire n’est certainement pas centrée sur la représentation des minorités …

Oscars 2021

La cérémonie du Les Oscars 2021 sont prévus (jusqu’à présent) pour le 25 avril. Les personnes éligibles ont changé leur date compte tenu de la crise sanitaire, la prolongeant jusqu’à 28 février 2021. Voici les dates de l’ensemble du processus de l’Académie pour la 93e édition:

Début du vote préliminaire: 1 février 2021

Fin du vote préliminaire: 5 février 2021

Annonce de la liste restreinte des Oscars: 9 février 2021

Début du vote sur les nominations: 5 mars 2021

Fin du vote sur les nominations: 10 mars 2021

Nominations annoncées: 15 mars 2021

Petit-déjeuner des nominés: 15 avril 2021

Début des votes finaux: 15 avril 2021

Gala du musée: 17 avril 2021

Fin des votes finaux: 20 avril 2021

Cérémonie des Oscars: 25 avril 2021

Ouverture du musée au public: 30 avril 2021