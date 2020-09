Frapper quelqu’un est une compétence nuancée, une compétence que tant de gens ne possèdent tout simplement pas. Alors. Beaucoup. Gens. Il existe un ensemble très limité de situations dans lesquelles il est approprié d’exprimer son intérêt pour quelqu’un, et même dans ce cas, vous devez le faire exactement pour ne pas paraître totalement effrayant. Disons simplement que les personnes de ce fil ont raté la cible. Temps fort.

Source: Twitter

L’utilisateur de Twitter K. Thor Jensen a commencé le fil avec cette histoire vraiment cringey. Avez-vous déjà vu des enfants? Ce n’est pas un film qui donne envie à quiconque de faire quoi que ce soit ou d’aller n’importe où avec quelqu’un d’autre. Yikes. Mais les histoires ne font que devenir plus bizarres à partir d’ici.

Source: Twitter

La pauvre Mara Wilson (que vous connaissez peut-être grâce à ses rôles dans Mme Doubtfire, Matilda et plus) a été frappée par un chauffeur de taxi après avoir crié à son répartiteur, et alors qu’elle pleurait parce qu’elle était sur le point de rompre avec son petit ami. . Imaginez que ce type soit complètement perdu en criant devant vous et en disant: “Hé, qu’est-ce que tu fais plus tard?” Non, merci!

Source: Twitter

Noooooooooo! Il n’y a pas assez de o dans le monde pour exprimer à quel point c’est “Nooooooooooooo”. Ce type a abusé de son pouvoir et a utilisé de manière inappropriée les informations personnelles d’une personne. J’espère qu’elle a appelé le poste de police et l’a fait virer.

Source: Twitter

Ils continuent à devenir de plus en plus grognons! C’est tellement horrible. Vraisemblablement, parce qu’elle poussait la chaise de sa femme, sa femme pouvait entendre ce qu’il disait. C’est tellement dégoûtant que je suis à court de mots.

Source: Twitter

Ce type pensait-il vraiment que ça allait marcher? Dans quel monde une femme acceptera-t-elle de sortir avec un homme immédiatement après l’avoir insultée ainsi que toute sa profession? Négocier ne fonctionne pas. Arrêtez-vous, les gars.

Source: Twitter

Ah oui, le vieux pick-up “malade en ligne”. Il voyait clairement au-delà de la maladie qui criblait son corps en ce moment. Celui-ci est vraiment étrange, mais je ne vais pas mentir; Je pense que je me sentirais un peu flatté si cela m’arrivait. Certainement pas assez pour sortir avec la personne, mais quand même.

Source: Twitter

Je déteste tellement ça! Quelle partie de la “formation sur le harcèlement sexuel” n’avez-vous pas compris. Si vous devez commencer votre phrase par «Je ne veux pas ressembler au gars de la vidéo», vous ne devriez pas du tout commencer.

Source: Twitter

OK, éliminons cela tout de suite pour quiconque ne comprend pas. Les conférences parents-enseignants sont des cadres professionnels. Il n’est jamais approprié de frapper quelqu’un alors que vous n’êtes là que pour interagir avec lui à titre professionnel. Les enseignants doivent faire face à assez comme ça. Ils n’ont pas non plus besoin de ces absurdités.

Source: Twitter

Cela ressemble vraiment à l’intrigue d’un épisode d’une sitcom de niveau intermédiaire des années 90. Comme, cela ne se produit pas dans la vraie vie. Sur une autre note, cependant, 50 $ l’heure n’est pas terrible pour une fête d’anniversaire Barney.

Source: Twitter

Oh regarde! Un heureux! Bien sûr, c’était bizarre de flirter à l’hôpital alors qu’il se remettait d’un accident de voiture. Mais les accidents font faire des choses folles! Et ces deux-là se sont mariés! Je ne peux pas faire mieux que ça!

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Robin Zlotnick'); ga ('ensemble', 'dimension9', '9/5/2020'); ga ('ensemble', 'dimension10', '9/5/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0