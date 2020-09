▲ L’actrice de 74 ans est décédée des séquelles de Covid après 169 jours Photo Media y Media

De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 1 septembre 2020, p. 8

Cecilia Romo ne pourra pas fêter les 15 ans de sa petite-fille en décembre, comme elle l’avait proposé. Il n’écrira pas non plus le livre de son expérience contre Covid-19, qui après 169 jours a mis fin à sa vie.

Dimanche, vers 11 heures du soir, sa famille a annoncé que l’actrice, qui avait participé à une trentaine de pièces de théâtre, comédies musicales, feuilletons et séries, avait perdu la bataille contre ce mal qui tient le monde en échec.

Hier, tous les portails de divertissement ont annoncé la nouvelle de la mort de Romo à 74 ans et l’ont décrite comme l’un des plus grands exemples de ténacité et d’envie de vivre, après avoir souffert d’un coronavirus; être infecté par une bactérie acquise à l’hôpital; souffrent de trois hémorragies pulmonaires, d’anémie, de problèmes de vésicule biliaire, et subissent diverses interventions chirurgicales, qui ont affaibli son corps, mais jamais son âme.

Après une lutte acharnée contre les conséquences du coronavirus, comme la mise en place d’une sonde dans l’estomac, pour pouvoir se nourrir, parmi de nombreux soins spécialisés, elle était constamment dans et hors de l’hôpital, où elle était intubée.

Grâce à WhatsApp, sa fille Claudia Romo Edelman a rapporté que l’actrice était décédée paisiblement et à ses côtés. Ceci Romo est parti comme un soleil au coucher du soleil, lentement, de ma main et se reposer après un combat de 169 jours. Merci beaucoup d’être avec nous depuis le début. Il n’y a personne d’aussi guerrier, personne qui a tant combattu dans sa vie et passé tant de tests, a-t-il dit.

Entre-temps, son amie et collègue Silvia Pinal a déclaré: Je suis très triste car une très chère amie et collègue avec laquelle j’ai travaillé à de nombreuses reprises, Ceci Romo, une femme qui était un exemple de lutte, infatigable, engagée et honorable, est partie. Tu vas me manquer, ma chère Ceci. Repose en paix.

Interne, elle a fixé ses cheveux et ses mains

Chaque fois qu’il entrait à l’hôpital, par l’intermédiaire de sa fille, il disait qu’il le quitterait parce qu’il voyait la vie avec amour. Pendant son séjour, il s’est permis de se faire coiffer, de se peindre les cheveux, de masser ou de soigner ses pieds.

L’actrice, originaire de Ciudad Juárez, Chihuahua, n’a pas accordé d’importance aux procédures hospitalières car ce qui me pousse le plus à revenir, c’est le quinzième anniversaire de votre fille, a-t-elle dit à sa fille.

Ils avaient prévu de faire un numéro de danse pour la fête de leur petite-fille: nous allions faire une chorégraphie et une chanson pour danser dessus, a déclaré Romo Edelman à Notimex.

En outre, l’Association nationale des interprètes a rappelé sa carrière. Romo a été « une actrice de cinéma, de théâtre et de télévision, ses débuts sur scène étaient en 1988 avec la pièce Comment ai-je appris à conduire? » Ils se sont également souvenus d’elle pour La caula de las locas, Molière et Hello, Dolly!

Née le 5 décembre 1945, Cecilia Romo a été éduquée avec des religieuses, et bien qu’elle ait senti à un moment donné qu’elle prendrait les habitudes, elle ne l’a pas fait, mais elle a joué plusieurs religieuses au cours de sa longue carrière.

Parce qu’elle mesure 1,75 mètre, elle a été encouragée par sa mère à jouer au basketball et est devenue membre de l’équipe mexicaine.

Il a également participé aux productions de My beautiful lady (2002), Menopause the musical (2004), Filomena Marturano (2011) et Locos por el té (2015).

Quant à la télévision, il est apparu dans une scène de Rosa Salvaje, ainsi que dans les séries Hora Marcada, La Telaraña et Mujeres Asesinas.

Ce n’est qu’en 1991 qu’elle a eu l’occasion de faire partie de la distribution du feuilleton Cadenas de amargura, où elle a joué une mère supérieure. Il a été suivi, entre autres, de Valentina (1993), Si Dieu prend ma vie (1995), Demain est pour toujours (2009) et Como tú no hay dos (2020).

Il a également participé au cinéma, mais pas avec beaucoup de films, mais avec qualité, comme le disait Cecilia elle-même, dans The Second Air (2001), Time Out (2002), Fantasías (2003), Rock Marí (2010) et Amante de l’extraterrestre (2012).