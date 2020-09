John Cena Il n’est pas le premier à passer de la lutte aux films de super-héros (ahem ahem the Rock), et l’année prochaine, il fera ses débuts dans La brigade suicide par James Gunn. Et nous nous demandons tous, est-ce que ce sera le début d’une nouvelle ère dans laquelle nous verrons le combattant incarner toutes sortes de méchants et de super-héros au cinéma? Quels papiers auriez-vous? Quelqu’un a eu la brillante idée de le mettre dans la peau du Marchand de sable (ou la bac à sable pour tous les fans de Spider-Man 3), et maintenant nous ne pouvons imaginer personne d’autre comme le méchant.

Nous recommandons également: Jason Momoa publie le fanart The Witcher avec Henry Cavill

L’artiste Jackson Caspersz a dessiné John Cena avec tout ce dont il a besoin pour devenir le Sandman: cette drôle de chemise à rayures vertes et, bien sûr, les membres en sable. Dans l’un un maillet, dans l’autre une brique lourde. Pourquoi ne le voyez-vous pas par vous-même:

Initialement prévu pour commencer le tournage en juillet de cette année, Spider-Man 3 sortira en salles en 2021. Pour l’instant, Tom Holland, star de la dernière trilogie de l’arachnide, tourne le film Uncharted, même s’il reviendra sûrement à son rôle de Spidey dès qu’il en aura terminé avec le jeune Nathan Drake.

On ne sait toujours pas grand-chose sur la troisième partie de Spider-Man, mais ce serait une surprise de voir le retour du Sandman comme dans le film de Sam Raimi. Le titre officiel a été divulgué il y a quelques semaines, et s’il était vrai, il mettrait en évidence ce que tout le monde attend de ce film.

Il semble que nous verrons enfin le jeune Peter Parker devenir indépendant de Tony Stark et essayer de se frayer un chemin en tant que super-héros sans rendre de comptes à personne.

Spider-Man 3 sortira le 17 décembre 2021.