République d’Irlande Shane Duffy (.)

Eh bien, Shane Duffy est officiellement un joueur celtique et il aura hâte d’affronter les Rangers cette saison.

L’international de la République d’Irlande, qui a rejoint les Hoops grâce à un prêt d’une saison de Brighton, est un fan de longue date du club Parkhead.

Et la perspective de devenir Celtic dans une Old Firm contre des Rangers doit sérieusement exciter le grand défenseur central.

Mais Duffy pourrait être un peu déçu de ne pas affronter Andy Halliday.

La pire performance 19/20 de votre joueur

mariée

651084

La pire performance 19/20 de votre joueur

/static/uploads/2020/08/631568_t_1598549561.jpg

631568

centre

Le Gers a publié Halliday un peu plus tôt cet été, mais bien qu’il n’ait pas réussi à conclure un nouvel accord avec Ibrox, le milieu de terrain est aussi passionné par les Rangers que Duffy l’est par les Bhoys.

En fait, selon le joueur lui-même, Duffy déteste vraiment l’ancienne star des Bears.

S’adressant à Open Goal le 25 août, Halliday a révélé que le défenseur des Rangers Connor Goldson – qui a joué avec Duffy au club de Premier League – lui a révélé que le natif de Derry ne l’aimait sincèrement pas.

Halliday a déclaré: «Je ne plaisante même pas ici. On m’a dit que le garçon Shane Duffy me déteste. Je ne plaisante même pas, ce n’est même pas une blague, j’ai entendu dire qu’il me déteste. Il est fou de Celtic et Connor Goldon est comme ‘aw Shane Duffy vous déteste mec’.

Vous pouvez voir pourquoi Duffy pourrait ne pas aimer Halliday; non pas parce que ce dernier est particulièrement peu aimable, mais il est fou des Rangers et Duffy, étant un fan celtique, ne va tout simplement pas l’aimer plus que ceux du côté bleu de la division Old Firm comme Scott Brown, par exemple.

L’équipe de Neil Lennon accueille le Gers au paradis le 17 octobre.

Mark Runnacles / .

Dans d’autres nouvelles, “ vous fait vous demander ”: certains fans d’Aston Villa réagissent à la décision de transfert du club anglais