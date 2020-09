Laurence Griffiths / .

Certains fans d'Arsenal se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la performance de Rob Holding contre Fulham samedi après-midi.

Holding était en action pour Arsenal lors de leur match de Premier League contre Fulham à l’extérieur de Craven Cottage à Londres.

Le défenseur central de 24 ans a eu un match brillant à l’arrière, alors qu’il tenait le sien, et avait l’air calme et posé sur le ballon, et c’est sa course qui a vu Gabriel marquer à ses débuts.

Selon WhoScored, l’ancien homme des Bolton Wanderers avait une précision de passe de 90,3%, a remporté une tête, pris 106 touches, tenté deux dribbles et effectué deux plaqués et trois interceptions et trois dégagements.

Selon 90min, Leeds United et Newcastle United veulent signer à l’Anglais un accord de prêt d’une saison dans le mercato d’été, mais le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à BT Sports que le défenseur ne partirait pas.

Certains fans d’Arsenal ont été impressionnés par l’affichage produit par Holding et l’ont félicité sur Twitter.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Holding devait se rendre à Newcastle en prêt. Arteta l’a vu faire des exercices à l’entraînement Areta le garde dans l’équipe Tenir Keepy se fraye un chemin dans la boîte de Fulham. Arsenal marque sur le corner obtenu Arteta le sait. – RT (@ProjectAFC) 12 septembre 2020

Où sont les sceptiques de Holding s’il vous plaît? #FULARS – 14 fois. (@TheProject_AFC) 12 septembre 2020

Props à Gabriel pour le premier but, cependant, nous devons apprécier Rob Holding pour avoir créé le coin #AFC – aubameLax (@Lchilax) 12 septembre 2020

Rob Holding a atteint cet objectif avec sa belle course. J’espère qu’il recevra les éloges qu’il mérite n’a pas mis un pied dans l’erreur @ RobHolding95 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #afc – Jacques (@ jackwalker1988) 12 septembre 2020

Tenir à devenir le premier Henry pour nous gagner le corner que nous venons de marquer🤣 – _ (@TheGoonerAFC) 12 septembre 2020

Hahah plaisante mais c’était du bon travail de sa part – AFC86 (@ AFC862) 12 septembre 2020

Rob Holding mérite beaucoup de crédit pour ce but là-bas… pas seulement le Henry comme des coups de pied, mais la course autour du gardien de but. 👏🏼👏🏼 #AFC – Sam Marley (@SamMarleyxxx) 12 septembre 2020

Nous avons robaldinho qui tient le truc. Inarrêtable. #AFC – Elvi Meta. (@elvimeta) 12 septembre 2020

Pendant ce temps, l’ancien défenseur central de Manchester United Rio Ferdinand a été impressionné par l’affichage produit par le défenseur central d’Arsenal Gabriel, et la légende des Gunners Ian Wright a fait l’éloge du milieu de terrain Mohamed Elneny.

Ferdinand a déclaré sur BT Sports (14 h 39, 12 septembre 2020), tel que transcrit par The Sport Review: «Parfois, en tant qu’ancien joueur, nous nous asseyons ici et nous portons rapidement des jugements sur les joueurs. En tant que joueur, si un nouveau joueur entre dans le vestiaire, vous verrez ses premières touches et vous pourriez dire qu’il n’est pas pour vous.

«Les joueurs peuvent grandir sur vous et commencer à construire. Aujourd’hui en était un bel exemple. Nous disions des choses négatives sur la base de ce que nous avons vu au début. Nous pensions que c’était peut-être le même vieil Arsenal, achetant un demi-centre qui ne rentre pas dans l’équipe.

«Il a été bâclé avec son décès. Vous devez donner du temps aux gens. C’est une grande demande, c’est un nouveau pays. Il a fait de très, très bons débuts.

Wright a déclaré à propos d’Elneny dans Match of the Day sur BBC One (22 h 59, 12 septembre 2020): «Fantastique aussi. J’ai été très impressionné par lui.



