Certains fans d’Arsenal se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations liant le club à Runar Alex Runarsson.

Selon The Telegraph, Arsenal serait intéressé par la signature de Runarsso de Dijon lors du mercato estival.

Les Gunnes auraient eu des entretiens à Dijon sur le transfert du gardien international islandais, après avoir identifié le joueur de 25 ans comme une alternative potentielle au gardien de Brentford David Raya.

L’équipe du nord de Londres veut signer un gardien de but de remplacement pour Emiliano Martinez, lié à Aston Villa, et bien que Raya coûterait 10 millions de livres sterling, ils n’auraient à payer que 1,5 million de livres sterling pour Runarsson, selon le rapport.

Raya ou Runarsson serait un remplaçant pour Bernd Leno, qui est le gardien de but de premier choix à Arsenal, mais certains fans de la Premier League ne sont pas satisfaits, comme le montrent ci-dessous leurs messages sur Twitter.

Certains partisans d’Arsenal veulent qu’Arsenal promeuve Matt Macey et fasse de lui le remplaçant de Leno.

Le gardien de but de 26 ans figure dans les livres des Gunners depuis 2013 et ne s’est pas encore établi dans la première équipe, ayant été prêté à Accrington Stanley, Luton Town et Plymouth Argyle au fil des ans.

Pourquoi? À quoi ça sert. Donnez simplement le travail à macey. – Ali D Gooner (@ali_gooner) 13 septembre 2020

Ce sera une énorme erreur, nous vivrons dans le regret – 2fac31979 (@ 2fac31979) 13 septembre 2020

Pourquoi ne pas promouvoir un jeune gardien de nos U23?! Continuez d’entendre que nous avons des jeunes talentueux à ce poste, pourquoi ne pas les essayer – Lloyd Arkell (@luluark) 13 septembre 2020

Exactement. La saison dernière a montré à quel point il est important d’avoir un gardien de but fiable. – Gurjit (@GurjitAFC) 13 septembre 2020

J’espère qu’il est bon. La saison dernière a montré à quel point il est important d’avoir un gardien de but fiable. – Gurjit (@GurjitAFC) 13 septembre 2020

Je pense qu’il est notre prochain engagement d’été, il est déjà hors de l’équipe pour Dijon. – AFC_WILDDOG (@AfcWilddog) 13 septembre 2020

Ce type ne peut même pas obtenir un match pour Djion, c’est évidemment ce nouvel entraîneur de Brentford Cana dans lequel ils sont entrés. Lui donnant trop de contrôle. Il se débarrasse d’Emi notre meilleur gardien qui nous a remporté 2 trophées et signe désormais l’Islandais Ben Foster. Sortez Cana avant qu’il ne cause plus de dégâts – Ben (@ BenEdward39) 13 septembre 2020

7,5 M € pour un backup keeper à Dijon? T’es en colère? – shamelessgooner (@shamelessgooner) 13 septembre 2020

Nous devrions nous attaquer à un vieux gardien. Comme nous l’avons fait avec Lukic. Si Leno est numéro un et que nous vendons Martinez à cause de cela, pourquoi faire venir quelqu’un de plus jeune? – Rob Slusar (@ robslusar7) 13 septembre 2020

Avons-nous besoin d’acheter un GK de remplacement, nous avons Macey! Pourquoi le former à s’améliorer. Il a un bon modèle Raw dans Martinez à suivre. Dépensez l’argent au milieu de terrain. – Hakim (@ Hak06) 13 septembre 2020

