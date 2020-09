Mike Hewitt / .

Certains fans de Liverpool se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations liant le club à l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.

Selon L’Equipe, Liverpool souhaite faire signer Mbappe du PSG à l’été 2021.

Le rapport de la publication française a affirmé que les géants espagnols et européens du Real Madrid cherchaient également à signer l’attaquant international français de 21 ans l’été prochain.

Bien que le PSG soit un grand et riche club et qu’ils n’aient à vendre aucun joueur pour des raisons financières, Madrid et Liverpool sont des clubs traditionnellement massifs, et jouer pour Los Blancos ou les Reds pourrait être très tentant pour le vainqueur de la Coupe du monde 2018.

Emile Heskey rend son verdict sur le documentaire “ Tout ou rien ” de Tottenham Hostpur

mariée

680268

Emile Heskey rend son verdict sur le documentaire “ Tout ou rien ” de Tottenham Hostpur

/static/uploads/2020/09/645691_t_1600776297.jpg

645691

centre

L’international français a bien progressé au fil des ans et est un footballeur de classe mondiale qui a le potentiel pour devenir le meilleur de la planète dans les années à venir.

Bien que Liverpool ait une unité offensive brillante, un joueur de la qualité de Mbappe rendrait l’équipe de Jurgen Klopp encore plus forte.

Certains fans de Liverpool ont donné leur avis sur Twitter sur les spéculations selon lesquelles les Reds chercheraient à signer le Français l’été prochain.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Kylian Mbappe-Lottin de Monaco célèbre son premier but (REUTERS)

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Mais nous avons besoin d’un nouvel attaquant, Firmino peut bien faire mais ajouter Mbappe porterait cette attaque à un autre niveau – Ashton (@LFCAshton_) 22 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Beau rêve mais combien de fois l’avons-nous déjà vu? – The_Naked_Truth (@ TheNake44553784) 22 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Bien que j’adore l’idée, il voudra des salaires massifs qui éclipseront tout ce que ses coéquipiers obtiennent, alors pour le bien d’une équipe stable, je dirais non, à moins qu’il ne corresponde à la structure salariale actuelle (ou si Nike paie son salaire) – chris brooker (@ Jarhead135i) 22 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pensez au salaire qu’il exigerait, à son ego et à ses frais pour le faire entrer. Trop et trop risqué. Tenons-nous en au plan directeur de créer des stars sans acheter des stars surestimées qui pourraient tout gâcher – Laurence Fenlon (@FenlonLaurence) 22 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Top talent peut-être, mais je ne veux pas que quiconque à @LFC se pense plus grand que le club et l’équipe. C’est ainsi que nous sommes arrivés là où nous en sommes et c’est ainsi que j’aimerais que nous continuions. #YNWA – Amitabha Das (@dasamitabha) 22 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

N’espérez pas. C’est trop tôt pour ça – Shinaan Nazeer (@shhinaan) 21 septembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Même les fans les plus biaisés et optimistes de Liverpool ne penseront pas qu’il y a même 10% de vérité là-dedans. La seule fois où il viendra à Anfield, c’est si on joue un match contre le PSG. – แด เนีย ล (@ThailandBound) 22 septembre 2020

Michael Regan / .

Dans d’autres nouvelles, “ Mauvaise nouvelle ”: Jose Enrique réagit à ce que le patron de Liverpool Jurgen Klopp a dit aujourd’hui