Certains fans de Tottenham Hotspur se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations liant Dele Alli à un éloignement du club.

Selon The Telegraph, le Paris Saint-Germain souhaiterait signer Alli de Tottenham lors du mercato estival.

Le rapport a affirmé que les pourparlers concernant une décision du milieu de terrain international anglais avaient déjà commencé.

Le Telegraph a en outre rapporté que le milieu de terrain de 24 ans envisagerait de quitter Tottenham, comme couvert par HITC Sport ici.

Selon WhoScored, Alli a fait 21 départs et quatre matches de remplacement en Premier League pour Tottenham la saison dernière, marquant huit buts et fournissant quatre passes décisives en championnat.

L’international anglais a également marqué un but et fourni une passe décisive en sept matchs de Ligue des champions pour les Spurs en 2019-2020, selon WhoScored.

Certains fans de Tottenham se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations sur l’avenir d’Alli.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Je crois toujours en Dele – Jose doit le faire virer – ne pas le jeter pour rien / le remplacer par la médiocrité – Terry (@ Terry24790111) 22 septembre 2020

Soyons honnêtes ici. Ce déménagement serait bon pour toutes les personnes impliquées. Dele marquera beaucoup de buts en France et nous pourrions obtenir une grosse somme pour lui et faire venir quelqu’un avec une vraie qualité sur le ballon plutôt qu’un joueur à 1% – Liam (@COYSLiam) 22 septembre 2020

la seule façon dont dele alli jouera à nouveau pour nous après que ce prêt soit mince. si mourinho ne fait rien cette année, nous le reverrons peut-être l’année prochaine. mais si mou fait bien cette année il ne jouera plus jamais, car nous jouons au football contre-attaquant et dele alli joue la possession – Isaiah Adeleke (@ IsaiahAdeleke3) 22 septembre 2020

Oui, je serais ravi de le prêter au PSG pour qu’il reprenne confiance et prospère à nouveau – Owen 🇨🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@owthfc) 22 septembre 2020

Il ne fait même pas partie de l’équipe pour le moment, alors y a-t-il vraiment de la place pour lui? Son prix ne fera que baisser davantage et moins de chances de retrouver la forme en étant simplement un joueur d’équipe. Pourquoi ne pas lui donner du temps de jeu et la possibilité d’essayer de revenir à son meilleur niveau avec une saison à l’extérieur? – Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) 22 septembre 2020

Je suis d’accord, je ne veux vraiment pas perdre Dele, je pense qu’il est classe. Mais ne traînez pas là où vous ne voulez pas. S’il va au PSG, il gagnera une tuile plus rapidement que n’importe quel joueur des Spurs et une bonne chance à une médaille CL. Pourquoi revenir dans une équipe qui ne vous note pas! – Danny Hawkins (@ Danny_Hawkins23) 22 septembre 2020

Même avec l’accord de prêt, le Paris Saint-Germain n’est pas assez fou pour payer ne serait-ce que 50 millions de livres sterling pour Dele Alli compte tenu de sa chute constante Daniel Levy ne permettra pas seulement de vendre des joueurs facilement, alors… l’échange est l’idéal Dele Alli pour Abdou Diallo et Presnel Kimpembe semble juste – måríã🍥 (@ukidzrannoying) 22 septembre 2020

Je suis d’accord avec ce 100 pour cent – benjamin knibb (@BenjaminKnibb) 22 septembre 2020

Pendant ce temps, l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a donné son point de vue sur la signature de Tottenham, Gareth Bale, prêté par le Real Madrid, tandis que l’ancien attaquant des Spurs Terry Gibson a commenté sur Twitter le club du nord de Londres apportant Sergio Reguilon des géants espagnol et européen.

WalesOnline cite Carragher comme disant à propos de Bale: «Je pense qu’il y a deux points. Le premier point est: ils n’obtiennent pas le même joueur qu’il était à son apogée, mais ils n’en ont pas besoin. S’ils obtiennent le gars qui obtient un but ou une passe toutes les 146 minutes – n’oubliez pas ce qu’ils ont déjà dans l’équipe avec Kane et avec Son, ils ont un nombre énorme.

«Il ne sera pas« l’homme de choix »comme il l’était avant. Ce qu’il pourrait faire, vous voyez Son et Kane, des chiffres vraiment élevés, regardez le gars qui joue sur l’aile droite maintenant – Lucas – il n’approche pas assez des buts.

«Si Gareth Bale vient d’apporter ces chiffres et n’est jamais revenu à ce qu’il était aux Spurs, je pense que cela donne aux Spurs une réelle chance de se propulser dans ce top quatre car pour le moment, ils semblent un peu fragiles défensivement, mais en termes d’obtenir les buts dont ils ont besoin pour occuper les positions de la Ligue des champions, si vous ajoutez simplement ses chiffres des quatre dernières années, et croisez les doigts pour tout le monde, car nous voulons qu’il entre dans la ligue et le déchire, dépassant les arrières latéraux comme Micah et leur rendre la tâche difficile, s’il peut le faire, alors fantastique. Mais s’il peut simplement compléter les deux autres, ils ont de grandes chances.

Une bonne signature J. Personnellement pour la valeur j’aurais envisagé Pervi Estupinan pour 15 M € 🤔 maintenant signé pour Villarreal. Heureux avec Reguilon et je lui souhaite tout le meilleur en tant que fan @SpursOfficial. #COYS https://t.co/FxzpcR42RK – Terry Gibson (@ TerryGibson88) 21 septembre 2020

