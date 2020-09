Photo de Willie Vass / Piscine via .

Certains fans des Rangers se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la performance de Ryan Kent à Ibrox cet après-midi.

Kent était en action pour les Rangers lors de leur match de Premiership écossais contre Dundee United.

L’ancien ailier de Liverpool a encore une fois été superbe pour le Gers et a marqué à la 13e minute.

L’ancien international anglais des moins de 20 ans a créé des occasions pour ses coéquipiers et a regardé son meilleur dynamique, alors que l’équipe de Steven Gerrard a gagné avec facilité.

Selon WhoScored, Kent a pris quatre tirs dont l’un était cadré, a joué cinq passes clés, avait une précision de passe de 91,4%, a pris 82 touches, a tenté deux dribbles et a inscrit cinq centres.

La victoire contre United signifie que les Rangers sont actuellement en tête du classement de la Premiership écossaise avec 19 points en sept matches, trois points d’avance sur Hibernian, deuxième, et six points d’avance sur les champions en titre et les rivaux amers du Old Firm, Celtic, qui sont actuellement troisième au classement et ont deux matchs en main.

Certains fans des Rangers ont été impressionnés par l’affichage produit par Kent et ont été ravis de lui sur Twitter.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Confortable à ht Je ne pense pas que nous ayons encore atteint les sommets non plus si heureux d’être à 2 Utd nous a causé quelques problèmes et nous nous en sommes sortis avec un du coin Je pense que la blessure de Barkers nous a légèrement perturbés, mais amener le ballon à Kent, ça a l’air si dangereux Plus s’il vous plaît Rangers – Quatre garçons ont eu un rêve (@ 4ladshadadream) 12 septembre 2020

Une excellente première mi-temps, Davis et Tav ont choisi du peloton mais Hagi, Kent et Roofe ont tous été bons. – Rangers Bantz (@ RangersBanter17) 12 septembre 2020

@ClydeSSB regardant les rangers passer à travers l’abonnement de saison en tenant compte des blessures avant le match et pendant le match en contrôle total .Kent a été à nouveau exceptionnel.scott. – Sc (@ Sc62129251) 12 septembre 2020

Que la forme de Kent se poursuive longtemps. Joie à regarder en ce moment ⚡️ – Rangers (@RangersCartel) 12 septembre 2020

Bien jouer aux rangers! Kent dirige – David (@ David39325897) 12 septembre 2020

Excellent but de Kent, vous montre à quel point il est un joueur important ⚽️⚽ – RangersLad549🍺⚽️🇬🇧 (@ RangersLad549) 12 septembre 2020

Kent est monté d’un niveau cette saison. Entrez dans les rangers – dale (@ dalebarrass1) 12 septembre 2020

NurPhoto / NurPhoto via .

