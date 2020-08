Souvent, lorsque vous contactez le service client d’une entreprise, c’est parce que vous rencontrez un problème avec votre commande ou le produit. Vous vous sentez probablement frustré et ennuyé de devoir prendre ce temps de votre journée pour faire face à cela. Mais parfois, les représentants du service client deviennent un peu séduisants! Après tout, ce sont de vraies personnes qui traitent de vraies plaintes toute la journée.

Un utilisateur de Twitter qui passe par Roxana a déclaré que le représentant du service client d’Amazon à qui elle parlait avait commencé à flirter avec elle! Son tweet est devenu totalement viral et a inspiré d’autres personnes à partager des captures d’écran de conversations similaires. Apparemment, c’est un phénomène.

Cette représentante du service client d’Amazon à la voix douce a tellement pris Roxana au dépourvu qu’elle a dû partager avec Twitter. Et il est devenu viral, recueillant plus de 23 000 retweets et 306 000 likes. Et tant de gens ont répondu avec des expériences similaires. Comme, un nombre choquant de personnes. Voici quelques-uns de nos favoris.

Oh mon dieu, je pense que ces gens doivent être les meilleurs amis. Ils ont clairement un lien. Soit cela, soit le représentant du service client est terriblement seul et a eu affaire à beaucoup de gens impolis ces derniers temps. Je suppose que c’est aussi une possibilité.

Stupéfiant! Ils les ont appelés à couper le souffle! Je ne sais pas pour vous, mais j’accepterais ce compliment n’importe quel jour. Mais je serais aussi un peu préoccupé par le fait qu’il y avait une caméra quelque part et qu’ils me regardaient à mon insu.

mannnn j’essayais juste d’annuler mon abonnement xbox live comme il y a un an ou deux et la dame du support client a envoyé ceci 😭😭 maam je suis mineur pic.twitter.com/WixyGhyBm3 – bingus gf (@pivnche) 23 août 2020

Des jeux gratuits et une conversation douce de la part de la dame du service client? Sonne comme une journée fantastique. J’aimerais que l’agent du service à la clientèle puisse m’envoyer un verre … Si j’étais cette personne, je l’accepterais totalement.

Oh mec. C’est à peu près textuellement la conversation que Roxana a eue avec le représentant du service client. C’est peut-être une conversation en boîte qu’ils ont donnée au cas où ils voudraient animer la conversation. La seule autre explication est que Roxana et Elise ont tous les deux eu exactement le même représentant du service client. J’aime croire que c’est le cas, même si c’est hautement improbable.

“Surcharge géniale!” Je ne pense pas avoir jamais vu autant de visages souriants provenant d’un représentant du service client. Je suppose que c’est probablement un bon travail lorsque vous pouvez aider à résoudre les problèmes des gens et qu’ils sont reconnaissants de ce que vous avez fait pour eux.

Est-ce que celui-ci est beau C’est un peu triste cependant. Le compliment est gentil mais j’ai l’impression que cela indique que le représentant du service client a eu affaire à beaucoup de gens qui n’ont pas agi comme des gens “gentils et gentils”. Ceci est votre rappel d’être gentil avec les représentants du service client et de ne pas vous mettre en colère parce qu’ils sont des gens et que ce n’est pas de leur faute!

Ooooo. Un compliment de nom. C’est très intéressant car lorsque vous discutez avec quelqu’un via une application de messagerie, en particulier dans un contexte de service client, vous ne vous connaissez pas beaucoup, à l’exception du nom de l’autre personne. Ainsi, quand quelqu’un complimente votre nom sur le chat, il dit essentiellement qu’il aime tout ce qu’il sait de vous. C’est plutôt merveilleux.

Celui-ci est inapproprié, mais j’aime le fait que la personne a offert son numéro et n’a pas demandé ou fait pression sur le client pour qu’il lui donne le sien. Il laisse le ballon entièrement dans le camp de Sarra. Elle peut tendre la main si elle le veut ou non. Aucune pression de toute façon. Mais il y a quelque chose de bien dans le flirt du service client quand il est théorique et plutôt idiot et irréaliste. C’est un peu différent lorsque la personne du service client essaie de faire passer l’interaction dans la «vraie vie».

C’est juste un message joyeux et agréable. Il s’avère que si vous êtes chaleureux et gentil avec les autres, ils vous rendront probablement la pareille! En conclusion, que vos représentants du service client flirtent ouvertement avec vous ou non, soyez gentils avec eux. Vous pourriez bien faire leur journée.

