C'est ce que fait Lupillo Rivera pendant que Belinda et Christian Nodal se font tatouer

Les tatouages! Le plus c0ntroverti de ce qui était entre les anciens entraîneurs de La Voz, Lupillo Rivera et Belinda et juste ce que l’interprète de In love you have to pardonne fait maintenant mais avec un autre, son désormais petit ami Christian Nodal.

Christian nodal et Belinda ne pouvait cacher leur relation, née après la participation des deux La voix, comme l’approche avait été précédemment donnée avec Lupillo Rivera. Cependant, maintenant la situation est différente et la chanteuse a tatoué Nodal sur sa peau, ce qui, selon beaucoup, peut être douloureux pour la seule chanteuse de Sufr1endo.

De son côté, le frère de Jenni Rivera n’a pas caché ce qu’il faisait alors que Belinda et son petit ami maintenant se font tatouer et montrent leur amour sur les réseaux sociaux et non, ce n’est pas ce qu’ils pensent, Lupillo ne souffre pas, ni lui seul ; au contraire, il a montré qu’il a tourné la page et se trouve dans un excellent moment sur le plan professionnel.

En interprète, il s’est vanté sur les réseaux sociaux de ravir ses followers avec sa tournée sur le terrain, où il se produit dans divers lieux pour remercier les agents de terrain pour leur travail.

Cette tournée a déjà eu deux concerts, le second avec un invité très spécial, sa nièce Chiquis Rivera. La fille de Jenni Rivera était très enthousiaste sur Instagram de participer au projet de son oncle Lupillo.

Le chanteur a partagé cette paire de concerts sur son compte Facebook et interroge désormais ses followers sur qui devrait être son prochain invité sur le Country Tour.

Invitons un artiste à se joindre à nous ce vendredi 11 septembre prochain dans notre 3e. Concert de #GiraEnElCampo. Identifiez qui vous aimeriez y voir! Le célèbre a écrit à côté d’un fragment de son dernier concert.

Les noms de Lorenzo Méndez, le mari de Chiquis Rivera; Larry Hernández et Jaquie Rivera sont parmi les plus fréquents dans les commentaires.

La romance de Belinda et Lupillo Rivera il a été découvert sur la base de rumeurs et de paparazzi. Le couple a été pris dans des endroits comme l’aéroport, voyageant ensemble, lors de fêtes et même, disent-ils, Beli connaissait déjà les enfants de l’interprète.

À l’écran, la chimie était plus qu’évidente et les flirt entre Lupillo Rivera et Belinda étaient indéniables. Cependant, aucun d’eux ne parlait d’une relation.

Le scandale a été déclenché lorsque des images sont apparues sur un tatouage du frère de Jenni Rivera, apparemment il avait tatoué le visage de Belinda sur son bras, situation qu’il confirma lui-même.

La chanteuse n’en a jamais parlé, elle avait toujours été très hermétique avec ses relations et c’est Lupillo qui avec une vidéo sur les réseaux sociaux a confirmé qu’il avait fait le tatouage et l’a montré.

La chanteuse a révélé que tout cela était traité comme un défi entre lui et la belle chanteuse et que les gens n’avaient pas à parler, car il s’agissait de son corps.

Plus tard, Lupillo a partagé que Belinda était la femme qu’il avait le plus aimée et il n’a jamais pensé à dire qu’elle était la plus belle femme du monde.

Il y a quelques jours, l’interprète de Boba girl Nice et Christian nodal ils ont célébré 4 mois de fréquentation, ce qui est souligné par beaucoup comme une publicité.

Le couple a partagé sur leurs histoires Instagram la grande fête qu’ils ont eue pour fêter leurs mois de rencontres et les cadeaux que Beli n’a pas hésité à acheter pour son petit ami.

Le tollé est venu quand ils ont partagé leurs nouveaux tatouages ​​sur leurs histoires Instagram. Belinda a fait tatouer les initiales de Christian Nodal sur un cœur; De son côté, il était plus radical et tatouait le nom de sa bien-aimée sur son visage, d’un côté de son oreille et ses beaux yeux sur son torse.