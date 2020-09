C’est ce que gagnent les participants d’Acapulco Shore. Pas mal! | Instagram

Il ne fait aucun doute que l’une des saisons les plus réussies d’Acapulco Shore a été la septième et maintenant beaucoup ont remis en question combien chacun gagne pour avoir participé à la célèbre émission de téléréalité qui regorge de bagarres, de relations amoureuses, d’alc0h0l et de beaucoup de fêtes.

Acapulco Shore a été l’une des émissions de téléréalité les plus controversées et parmi tant de discussions, de honte et d’autres, la question que tout le monde se pose est de savoir combien chacun gagne pour sa participation aux saisons, quelque chose que nous allons résoudre pour vous dans cette note.

Il est à noter que certaines des personnalités du programme sont présentes depuis sa première saison, qui a débuté en septembre 2015, mais avec le temps, il a acquis une certaine renommée.

Et malgré les critiques qu’il reçoit tous les jours Rive d’Acapulco, la vérité est que son audience augmente de plus en plus et chacun des épisodes devient une tendance sur les réseaux sociaux tous les mardis lors de leur première.

C’est à la sortie de la septième saison en juin dernier que plusieurs portails ont révélé à quel point le profit de chacun des membres de la maison avait augmenté, cette fois dans le magnifique port de Mazatlán.

L’un des participants les plus controversés et les plus célèbres est Manelyk González, qui lors de la première saison a commencé à collecter 7 000 dollars, et atteint actuellement 60 000 dollars.

Quelque chose de similaire s’est produit avec son petit ami Jawy, qui est une autre des grandes figures d’Acapulco Shore, au début, il avait un revenu de 7 000 dollars et maintenant il gagne 32 500 dollars.

D’autre part, parmi les membres de l’émission de téléréalité qui ont un grand nombre d’adeptes sont Karime et Potro, qui ont commencé avec un salaire de sept mille dollars et Karime est passé à 55 000 $ et Poulain 32 mille dollars.

Thaddeus, Qui est mannequin et DJ, s’est fait connaître dans la série pour sa personnalité décontractée et sans conflit.Lors de sa première apparition, il a gagné plus de 10000 $, mais on ne sait pas combien son profit est maintenant.

Il ne fait aucun doute que le drame, la polémique, les fêtes et le sexe ont parfaitement fonctionné pour les membres de la maison la plus controversée du Mexique.

Devant le grand succès du format dans la version américaine « Jersey Shore », et la grande acceptation de la version britannique « Geordie Shore », MTV Latin America a décidé de faire sa propre version de l’émission.

Nous sommes convaincus que la version latino-américaine du format divertira et intéressera le public de la même manière que ses versions précédentes à travers le monde. »A déclaré María Iregui, directrice de MTVLA.

La septième saison a été créée le 2 juin de cette année et a un thème basé sur les carnavals de Mazatlan, elle comptait initialement 15 épisodes, mais en raison de la controverse créée par ce MTV, elle l’a étendue à 17.

Le 9 août 2020, Luis Méndez, mieux connu sous le nom de Jawy, a annoncé qu’il y aurait une huitième saison et Xavier Ulibarrí a confirmé qu’il ferait partie du casting.

Cependant, la chaîne MTV n’a pas encore officiellement confirmé la huitième saison, même si elle devrait l’être dans les prochains jours.

Quelque chose qui a provoqué une grande controverse est que les fans de Rive d’Acapulco Ils ont parlé de Mane et Jawy cette septième saison et ont demandé à plusieurs reprises à être exclus de nouveaux projets.

L’une des raisons pour lesquelles la septième saison est devenue l’une des plus réussies est due au grand combat entre Mane et Jawy contre Dania, avec pour conséquence que Dania a décidé de quitter la réalité, cependant, beaucoup pensent qu’elle reviendra pour le huitième saison, mais ces données sont encore inconnues.