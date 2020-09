Black Panther 2 sera un film Marvel difficile à réaliser à la lumière de la mort prématurée de Chadwick Boseman.

Disney et Marvel n’ont pas révélé comment la suite allait gérer la perte de l’acteur bien-aimé, mais les fans demandent déjà aux studios de ne pas refondre le rôle de T’Challa.

Black Panther 2 doit actuellement sortir le 6 mai 2022, mais cette date de sortie sera sans aucun doute retardée à la lumière de la pandémie de coronavirus et du décès de Boseman.

La nouvelle que Chadwick Boseman est décédé après avoir lutté contre le cancer pendant quatre ans a choqué le monde il y a quelques semaines. Peu de gens savaient que l’acteur combattait la terrible maladie alors qu’il tournait certains de ses films les plus emblématiques, Black Panther parmi eux. Un rapport publié il y a quelques jours indiquait que Boseman espérait qu’il irait mieux et qu’il aurait commencé à se préparer pour Black Panther 2 ce mois-ci. La suite n’est pas officiellement incluse dans la phase 4, car Marvel a annoncé Black Panther 2 séparément avec une date de sortie initiale le 6 mai 2022. Des facteurs comme la pandémie du nouveau coronavirus et la mort prématurée de Boseman pourraient forcer Disney à retarder le film et à le donner plus de temps pour faire face à la perte. Marvel a quelques options à sa disposition, mais il est trop tôt pour aborder la question publiquement. Les fans, cependant, pensent déjà savoir comment Black Panther 2 devrait procéder.

L’un des choix évidents serait de refondre un acteur différent sous le nom de T’Challa / Black Panther. Mais il est peu probable que les fans apprécient une telle décision. Il serait également incroyablement difficile pour un acteur différent d’accepter le rôle. Boseman est T’Challa, et sa Panthère noire devrait être honorée de ne pas donner le rôle à un acteur différent, même si le décès de Boseman cause des problèmes pour les plans de Marvel. Le personnage allait également apparaître dans d’autres croisements à l’avenir, pas seulement dans la suite de Black Panther.

L’alternative est que Marvel passe le manteau de la panthère noire à quelqu’un d’autre. La sœur de T’Challa, Shuri, est le choix le plus évident. Joué par Letitia Wright, le personnage a fait une impression dans le premier film et elle est apparue à la fois dans Infinity War et Endgame. Elle peut facilement devenir la nouvelle Black Panther de la prochaine gamme Avengers. Après tout, Shuri devient Black Panther dans les bandes dessinées, et Marvel aurait probablement tourné dans cette direction de toute façon à l’avenir. Marvel pourrait toujours essayer de rendre les choses intéressantes et faire devenir quelqu’un d’autre Black Panther jusqu’à ce que Shuri puisse prendre le relais. Comme l’explique SyFy, le chemin de Shuri pour devenir Black Panther n’est pas un voyage simple dans les bandes dessinées.

Quoi que Marvel choisisse de faire, il devra encore expliquer ce qui est arrivé à T’Challa. Le personnage était vivant à la fin de Fin du jeu, se préparant à diriger Wakanda après cinq ans d’absence. Marvel pourrait faire mourir ou disparaître le personnage hors de l’écran. Une autre option consiste à faire mourir Black Panther dès le début de la suite, pendant une scène d’action.

Une scène de mort post-crédits dans un film différent qui précède Black Panther 2 pourrait fournir au roi une sortie encore meilleure. Comme nous le savons déjà, T’Challa est une panthère noire assez talentueuse et un redoutable adversaire. Le méchant qui tue Black Panther devrait également être assez redoutable. En faisant mourir Black Panther dans une scène post-crédits plus proche de la sortie de la suite, Marvel pourrait à la fois honorer la représentation épique de Boseman de T’Challa et faire avancer l’histoire. La scène post-crédits aiderait non seulement à construire un nouvel arc de méchant, mais elle préparerait également le terrain pour que Shuri prenne la tête de son peuple dans la suite.

Cela n’aurait même pas besoin d’une recréation numérique de T’Challa, ce qui serait une décision controversée à prendre. Le doublé régulier de Boseman pourrait gérer l’action Black Panther, et nous n’aurions même pas besoin de voir le visage de T’Challa ou d’entendre un dialogue. Ce serait un moment déchirant auquel le public ne s’attendrait pas nécessairement et lui offrirait une chance de dire au revoir à T’Challa de Boseman avant la première de Black Panther 2.

Mis à part les spéculations, Marvel a beaucoup de temps et d’imagination pour trouver un moyen d’honorer T’Challa de Boseman et de faire avancer Black Panther.

Bien sûr, les fans se sont déjà tournés vers les réseaux sociaux et ont demandé à Disney de ne pas refondre le rôle de Boseman, rapporte Looper. D’autres ont lancé des pétitions en ligne demandant à Marvel de ne pas refondre T’Challa et de transformer Shuri en Black Panther pour la suite:

Chadwick Boseman ne peut jamais être remplacé. Il EST Black Panther. Aucun acteur ne devrait assumer ce rôle à la lumière de son décès dévastateur. Shuri devrait reprendre le rôle de Black Panther, comme elle l’a fait dans les bandes dessinées. Veuillez réinventer Black Panther II de cette manière en hommage à cet homme incroyable.

Avec tout cela mis à part, on ne sait pas à quel point Black Panther sera central pour le scénario global du MCU à la lumière du décès de Boseman. Mais le super-héros peut toujours apparaître dans une variété de croisements, peu importe qui porte l’armure Black Panther et dirige Wakanda.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.