C’est dur d’être une femme dans le rock; il faut être fort, soulignent les sœurs Haim

De l’écriture

Journal La Jornada

Mercredi 26 août 2020, p. 7

Je ne sais pas si vous avez déjà été appelé p …, questionne Danielle Haim, mais c’est intense. J’ai été appelé ainsi après m’être défendu dans cette entreprise pour avoir senti que quelque chose n’allait pas. Beaucoup de femmes ont été appelées ainsi, soupire-t-il.

Les sœurs Haim font face à des agressions petites et grandes, et tout le reste, depuis près d’une décennie. En tant que filles, elles avaient un groupe de reprises appelé Rockinhaim avec leurs parents. Alana (guitariste, claviériste et chanteuse), Este (bassiste et chanteuse) et Danielle (chanteuse et guitariste principale) ont formé Haim en 2007. Mais ce n’est qu’en 2012, après avoir fait une tournée avec Julian Casablancas de The Strokes, que ils ont réalisé qu’ils avaient un réel potentiel.

En 2013, Haim sortait son premier album, Days Are Gone, un mélange passionnant de pop, de rock classique et de R&B contemporain, ce qui leur a valu une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur nouvel artiste.

Ils sont restés sous-estimés de toute façon. Ils ont été accusés de ne pas avoir écrit leur propre matériel, ont été interrogés avec condescendance par des journalistes masculins et se sont battus pour être mis sur les stations de radio rock parce qu’ils étaient considérés comme trop pop. Le motif a continué sur leur prochain album Something to tell you, et maintenant sur le troisième intitulé Women in music pt III (Women in music part 3), ils ont décidé de se confronter directement au problème.

L’album est un mélange de rock, funk et calypso

Nous avons appelé notre album cela parce que nous ne voulions pas qu’on nous pose des questions stupides, explique Danielle à The Independent via un appel vidéo. Danielle et Alana sont ensemble, celle-ci appelle d’ailleurs à Los Angeles, s’isolant plus rigoureusement que ses sœurs car en tant que diabétique, elle est dans une catégorie à haut risque. Women in Music Pt III est peut-être son meilleur travail à ce jour. C’est un mélange californien de rock, funk et calypso des années 70, avec des chœurs et des paroles féroces.

Une fois, un journaliste a demandé à Este Fais-tu les mêmes grimaces au lit?, En raison des expressions qu’il fait quand il joue de la basse. «Je vois des hommes faire des grimaces sur scène et c’est une réaction à ressentir la musique. Avant de faire l’erreur de regarder les commentaires des performances live, ce que je ne fais plus, et tous ces commentaires, principalement d’hommes, étaient du genre: « Urgh, moche, grotesque, fais-la descendre de la scène, pourquoi faites-vous ces grimaces? »Je pense que certains hommes ont du mal à regarder une femme s’amuser. Cela les menace ».

▲ Le groupe Haim, en 2013, a été nominé aux Grammy Awards du meilleur nouvel artiste Photo prise sur Facebook

Etre élevé pour devenir super indépendant peut être à la fois une bénédiction et une malédiction lorsqu’il s’agit de demander de l’aide. Nous aimons penser que nous pouvons prendre soin de nous-mêmes, dit Danielle. Nous avons une longue lignée de femmes fortes dans notre famille, ajoute Alana. Bien que son désir d’être indépendant ne soit pas seulement le produit de son éducation. Je pense que cela a également été renforcé par le contact avec le monde extérieur, et quand vous allez dans un magasin de guitare, le vendeur vous demande si vous cherchez une guitare pour votre petit ami, dit Danielle.

C’est difficile d’être une femme dans le rock, ajoute Este. Tu dois être fort. C’est pourquoi ils se sont donné pour mission de parler des autres femmes partout où ils le pouvaient. En 2018, ils ont fait leur tournée avec l’extraordinaire flûtiste et virtuose du hip hop-pop, Lizzo. Nous sommes des femmes blanches, nous avons des privilèges à cause de cela et nous en bénéficions, explique Danielle. Je pense qu’en emmenant Lizzo avec nous, nous étions de grands fans d’elle, et nous voulions montrer à quel point elle était incroyable.

À ce moment-là, Haim jouait dans d’énormes salles, mais c’était difficile de réussir. Être dans un monde dominé par les hommes signifiait devoir travailler deux fois plus dur pour prouver sa valeur. Je pense que cet album nous a aidés à le traverser, explique Alana.

Je pense que vous pouvez l’entendre sur ce disque, que nous n’en avons rien à foutre. Nous avons fait ce disque, si vous l’aimez, très bien, sinon, je m’en fiche. Si vous voulez le mettre à la radio, très bien. Sinon, je m’en fiche, poursuit le claviériste, c’est notre album. C’est notre musique. Nous refusons de rentrer dans une boîte.