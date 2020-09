Papa yankee Dès son plus jeune âge, il a marqué avec ses chansons et avec son flow, et depuis il a triomphé et aujourd’hui il est une icône du reggaeton que tout le monde connaît, respecte et admire.

Papa Yankee et la jeunesse éternelle

Actuellement Papa yankee Il a 43 ans et personne n’y croit, car sa renommée est encore intacte et même aujourd’hui cet artiste a récolté plus de succès, grâce à ses nouvelles chansons et collaborations. N’oubliez pas que « Le boss » ne prend pas un moment de repos.

De nombreux adeptes de Papa yankee ont été surpris par le physique du joueur de reggaeton, car malgré son âge, papa On dirait toujours que c’était le cas au début, ça n’a pas du tout changé!

Dans chaque publication ou présentation de « The Big Boss », ses followers n’arrêtent pas de commenter que Papa yankee a la formule secrète de la jeunesse éternelle et cette fois n’a pas fait exception.

Dans l’un de ses messages les plus récents, Ramón Luis Ayala Rodríguez Il a mis en ligne une vidéo où il a été vu faire de l’exercice tout en écoutant ses propres chansons.

J’ai commencé avec 30 livres maintenant je vais pour 60 livres. Le processus de rétrogradation n’a pas été facile. Vous souffrez, mais quand vous voyez les résultats, vous vous motivez chaque jour à frapper plus fort, même si cela fait mal. La patience et la discipline sont essentielles pour ne pas se décourager. Je sais que je suis toujours porté disparu mais je suis déterminé à atteindre mon objectif. J’espère que quelqu’un est motivé aujourd’hui pour commencer à faire un changement dans sa vie. La santé est la première! .. Rappelez-vous que le MIND est un champ de bataille, soyez son COMMANDANT et non son soldat! …… #DonDon

Selon ses paroles, le secret de papa Rester jeune pour toujours, c’est rester en forme avec l’aide d’une bonne alimentation et de l’exercice.