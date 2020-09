Il poulet C’est l’une des volailles les plus consommées au monde, en raison de sa haute valeur protéique, de sa faible teneur en matières grasses et de son accès facile, d’où la nécessité de faire particulièrement attention lors de la manipulation.

Saviez-vous que certaines méthodes utilisées pour décongeler poulet augmenter le risque d’intoxication alimentaire? Cette maladie est considérée comme un problème de santé publique par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a quantifié le nombre de personnes touchées par an à 600 millions.

Dégivrer il poulet dans un récipient rempli d’eau chaude, il favorise la prolifération des microorganismes en brisant la chaîne de glace. Lorsque la viande est exposée à des températures comprises entre 40 ° C et 60 ° C, les bactéries se développent et se multiplient.

Décongeler le poulet au réfrigérateur

Une autre mauvaise pratique et l’une des plus courantes est dégivrer il poulet sur le comptoir à température ambiante de la veille. Cette méthode, comme la précédente, cède la place à la croissance de toutes sortes de bactéries responsables de maladies d’origine alimentaire.

La méthode la plus fiable et la plus sûre est le réfrigérateur. Prend le poulet sortir du congélateur un jour ou deux avant la préparation, tout dépend du poids, et laissez-le décongeler naturellement au réfrigérateur.