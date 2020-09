Peut-être que pour l’instant, les histoires de Star Wars au cinéma n’ont pas d’avenir très clair, cependant, il semble que pour le moment et jusqu’à ce qu’ils aient les choses bien planifiées, les aventures d’une galaxie lointaine, très lointaine vivront dans la série produite par Disney. Et ce n’est pas du tout une plainte, Eh bien, ils mettent les batteries pour assembler des productions spectaculaires, et l’exemple vivant de cela est The Mandalorian.

La première saison de cette série a laissé les fans d’os rouges de la saga créée par George Lucas la bouche ouverte, et ce n’est pas pour moins, parce qu’il avait une intrigue spectaculaire et surtout avec des personnages incroyables (tousse Baby Yoda tousse). Il y a eu un total de huit épisodes qui ont été créés sur Disney + avec une fin épique qui, bien sûr, il a ouvert la possibilité qu’une nouvelle livraison arriverait bientôt.

Vous pouvez également lire: FASCINANT! TCHÈQUE LA PREMIÈRE BANDE-ANNONCE DE «DISNEY GALLERY: THE MANDALORIAN»

« The Mandalorian » reviendra avec de nouveaux personnages

Heureusement pour tous ceux qui ont été piqués, fin 2019 le créateur de The Mandalorian lui-même, Jon Favreau a confirmé qu’ils travaillaient déjà sur une deuxième saison, qui arriverait à l’automne 2020. Mais comme c’est presque toujours le cas, il nous reste beaucoup de questions et peu de réponses, Qu’arrivera-t-il à la commande? Est-ce que Baby Yoda ira bien? Quelles nouvelles aventures verrons-nous?

Bien qu’ils n’aient encore rien confirmé, ces derniers mois, nous avons eu quelques nouvelles qui sont certainement passionnantes. Parmi eux, nous avons l’actrice Rosario Dawson -Qui pourrait rejoindre la production pour jouer Ahsoka tano, Padawan entêté d’Anakin Skywalker -, Temuera Morrison Je donnerais vie à Boba Fett dans la serie; Timothy Olyphant serieuse Cobb vanth, un shérif Tattooine qui obtient une armure mandalorienne et on dit même qu’il Robert Rodriguez dirigera un chapitre.

Quand la deuxième saison aura-t-elle lieu?

Mais en attendant plus d’informations sur l’intrigue et les personnages qui seront dans cette deuxième saison de The Mandalorian, Disney + a déjà annoncé en grande pompe la date de sortie officielle. Grâce à ses réseaux sociaux, la plateforme de streaming a déclaré que les nouveaux épisodes sera disponible le 30 octobre, donc dans moins d’un mois, nous pourrons revoir Baby Yoda et Command.

Et bien sûr, la cerise sur le gâteau de cette nouvelle est que Les fans de Star Wars dans notre pays pourront voir légalement ceci et la première saison de The Mandalorian parce que Disney + arrivera au Mexique le 17 novembre, près de 20 jours après la première de la série aux États-Unis et dans une grande partie du monde – ce n’est rien comparé à ce à quoi nous nous attendons pour que la plateforme soit disponible ici.

C’est le jour. Les nouveaux épisodes commencent à être diffusés le 30 octobre sur #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/HFQSGipZAq – Disney + (@disneyplus) 2 septembre 2020

En plus de The Mandalorian, il y aura également une tonne de contenu du Maison de Mickey Mouse, Pixar, Marvel, National Geographic et bien sûr, chaque film et série créés pour la franchise la plus aimée de la culture pop. Si vous voulez savoir tout ce qui sortira sur Disney + à votre arrivée au Mexique, vous pouvez le vérifier en cliquant ICI.