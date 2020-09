Adeptes de la série « Élite » et la jeune actrice Danna Paola ils ont été déçus quand Netflix a annoncé la quatrième saison de la bande de jeunesse espagnole, mais avec la nouvelle que l’un de ses protagonistes, Lucrecia, ne retournerait pas à l’école Las Encimas.

La Mexicaine de 25 ans a partagé avec elle plus de 10 millions d’abonnés dans TIC Tac, qui était la raison principale pour laquelle nous ne verrons plus Lu. Rappelons-nous que ce personnage a voyagé aux États-Unis pour étudier dans une prestigieuse académie universitaire, après avoir reçu une bourse pour ses excellentes notes au lycée.

Danna Paola était Lucrecia dans « Elite ». Danna Paola dans « Elite ». Danna Paola.

«Mon cœur devient petit, mes ‘amis’ me manquent beaucoup. J’ai pris la décision de ne pas être dans la quatrième saison pour me consacrer à 100% à la musique cette année. Donc pour moi c’était une chose ou une autre, parce que je suis un très perfectionniste et livré dans ce sens », a-t-il déclaré dans le live qu’il avait plus de 25 mille personnes connecté en direct.

Danna Paola a poursuivi en expliquant: «Pour le moment, je ne vais pas jouer, je vais me consacrer à la musique. La musique nécessite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un tournage, vous avez un calendrier et tant de mois. La musique est quotidienne, chaque jour je produis, compose et planifie ».

Danna Paola dans « Elite ». Danna Paola.

Les fans n’ont pas réagi de la meilleure façon car ils s’attendaient à voir beaucoup plus de Danna Paola dans « Elite »; Peut-être que quelque temps a passé, il est revenu des États-Unis et est resté avec son demi-frère (et pratiquement l’amour de sa vie), Valerio (Jorge López). Malheureusement, ce ne sera plus le cas.

Ce dont nous sommes très sûrs, c’est que nous continuerons à écouter davantage de musique mexicaine dans les mois à venir. Ses derniers singles se sont positionnés dans le goût du public et dans les meilleurs téléchargements des principales plateformes numériques.

Danna Paola.

Votre collaboration avec Sébastien Yatra, « Ne dansez pas seul »; « Rien » à côté de Cali et El Dandee; « Santeria » à côté de Denise Rosenthal et Lola Indigo; et enfin, « Moi, moi-même » avec Mika, sont les plus grands et les plus récents tubes de Danna Paola. Lequel te plait le plus?