Sans doute, le coronavirus est venu changer complètement les plans que nous avions pour cette année. À ce stade et après près de six mois de quarantaine, il est devenu clair pour nous qu’au moins pendant longtemps, nous devons rester chez nous et enfermés. Mais bien que cela semble terrible, nous ne pouvons pas oublier que dans quelques jours, heures et minutes Ce sera le 15 septembre, date à laquelle nous célébrerons l’indépendance de notre Mexique.

Comme vous vous en souviendrez et pour des raisons évidentes, cette année, nous ne serons pas en mesure de donner «le cri» de certaines des places publiques du pays – Comme le Zócalo à Mexico – nous n’aurons pas non plus la chance de mettre sur pied un immense pachangón avec tous nos amis ou êtres chers. Cependant, ecela ne nous empêche donc pas d’organiser une vraie fête mexicaine à distance, comme le justifie cette date importante.

Grâce à l’existence de nombreux restaurants avec livraison à domicile et surtout technologie, Ils nous donnent la possibilité de choisir entre plusieurs options pour avoir une éruption pour le 15 septembre dans le confort de nos maisons. C’est pourquoi ici sur Sopitas.com, nous avons élaboré un guide pour vous, chers lecteurs, pour passer un bon moment en profitant de la gastronomie, un peu d’alcool, des films et de la musique de notre pays.

La nourriture est la chose principale pour le 15 septembre

Chaque fois que nous pensons au jour de l’indépendance, Évidemment, en tant que bons gloutons que nous sommes, il me vient à l’esprit d’entrer avec tout dans certains des plats spectaculaires de notre gastronomie.. Des tacos bien-aimés, en passant par le délicieux pozole, la cochinita pibil et sans oublier les chiles en nogada si typiques du mois et de la date.

Heureusement pour tous ceux qui ont une bonne dent et n’aiment pas cuisiner à ces dates, il y a beaucoup de restaurants qui offrent l’option bénie de commander la livraison et ainsi ne pas être laissé avec l’envie de manger quelque chose de délicieux ce 15 septembre. El Cardenal est un classique du CDMX, et bien que certaines de leurs succursales dans la capitale de Chilanga aient déjà rouvert, ils peuvent vous emmener dans le confort de votre maison certains de leurs plats spectaculaires (si vous voulez commander quelque chose, cliquez ICI).

Mais, si vous souhaitez commander quelque chose de plus traditionnel et avec cette touche gourmande, Nicos c’est une excellente option. Sa spécialité est la cuisine familiale mexicaine qui comprend pozole, cochinita pibil et le chili typique en nogada, Et comme chaque année, le chef du restaurant Gerardo Vázquez Lugo et sa mère Elena Lugo Zermeño, organisent des livraisons à la porte de votre maison. Et si vous voulez essayer leur énorme offre, vous pouvez commander ICI)

Le dîner est toujours mieux accompagné de musique

Une partie des célébrations du 15 septembre consiste à se souvenir et à écouter la musique qui se fait dans notre pays. Nous pouvons toujours nous tourner vers les classiques, tels que le mariachi et la musique régionale, et grâce aux plateformes de reproduction musicale, nous pouvons trouver des listes de lecture avec des chansons classiques telles que «El Rey» de José Alfredo Jiménez, «El mariachi loco» et même «Cielito Lindo» . Mais nous allons vous donner quelques recommandations pour pimenter ce cri à la maison.

C’est un classique des classiques à ne pas manquer et pour cause. En 1990 et contre toute attente, Juan Gabriel a donné l’un des concerts les plus légendaires de sa carrière, quand après de nombreux obstacles il a enfin pu se produire au Palacio de Bellas Artes. Si vous avez envie de boire quelques bons verres chantant à pleins poumons des trucs comme «Hasta que te met», «Querida» et plus encore, vous savez quoi écouter.

Un autre des inévitables à ces dates et que vos tantes apprécieront d’entendre est Luis Miguel. Quand personne ne s’y attendait, Micky a laissé pendant un moment des chansons romantiques populaires pour entrer dans les sons de notre terre, le résultat a été Mexique sur la peau, un album que beaucoup ont peut-être joué à mort mais qui est tout à fait compris, parce que ‘El Sol’ a présenté à une nouvelle génération ces chansons classiques du recueil de chansons mexicaines.

Maintenant, si vous voulez entendre quelque chose de vraiment représentatif du Mexique, sans aucun doute, vous devez mettre le grand Pedro Infante. Acteur, chanteur et véritable symbole de notre pays qui au cours de sa longue carrière nous a ravis avec de grandes chansons qui ont complètement marqué beaucoup de monde, comme « One Hundred Years », « Sweetheart » et plus encore. Sûrement votre [email protected] ils seront très heureux d’entendre ces énormes chansons.

Rien de tel qu’un bon film pour clôturer en beauté le 15 septembre

Si après avoir pleuré et avoir pris un délicieux dîner, vous voulez voir quelque chose de bon pour abaisser tout ce que vous avez emballé, nous avons beaucoup de films et de séries spectaculaires sur des plates-formes numériques et ici nous vous donnerons de bonnes options pour que votre 15 septembre se termine de la meilleure des manières.

Commençons par le géant du streaming, Netflix. Vous y trouverez différentes options, en fonction du genre et de l’humeur dans lesquels vous vous trouvez. Le premier est un film original de la plateforme qui a retenu l’attention de tous car il a été tourné par l’un des cinéastes les plus talentueux de notre pays, Alfonso Cuaron. Rome, est sans aucun doute une histoire choquante qui reflète la situation particulière d’une famille de classe moyenne dans les années 70.

Netflix et Amazon ont quelques joyaux

En outre, dans leur catalogue, ils ont également des productions telles que La dictature parfaite par Luis Estrada, Stocké par Jack Zagha ​​Kababie, Personne ne le saura jamais par Jesús Torres Torres, pour n’en citer que quelques-uns. Maintenant, si vous voulez marathon, vous pouvez également prendre des séries qui ont gagné en popularité, telles que Narcos: Mexique ou La maison des fleurs, et en tant que pylône, nous vous recommandons de regarder le documentaire de Les Tigres du Nord dans la prison de Folsom.

Bien que Netflix ne soit pas le seul à proposer des films et des séries mexicains. Gardez la main baissée, Amazon Prime Video a plusieurs joyaux cachés, tels que Chien aime par Alejandro González Iñárritu, Je rêve dans une autre langue par Ernesto Contreras, Rip ma vie de María José Cuevas, grands films de Guillermo del Toro comme L’invention de Cronos ou Le labyrinthe de Pan, et même d’autres un peu plus commerciaux comme Nous les nobles par Gary Alazraki.