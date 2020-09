C’est le nouveau métier de Livia Brito après son rejet à Televisa | Réforme

L’actrice cubaine Livia Brito se trouve dans une grande controverse depuis plusieurs mois et apparemment sa carrière d’actrice est allée trop loin, car elle s’est récemment montrée avec une profession différente.

Et c’est que malheureusement les portes de l’actrice Livia Brito continuent de se fermer, la Cubaine a donc dû imaginer ce moyen pour continuer en force au milieu du scandale qui la hante.

Pendant quelques mois, lorsque le grand scandale dans lequel Livia Brito a joué avec son petit ami sur les plages de Quintana Roo est devenu connu, la carrière de Livia s’est détériorée et il y a maintenant de fortes rumeurs selon lesquelles Televisa ne renouvellera plus votre contrat.

Et aussi, ces derniers jours, il a été annoncé que Livia Brito aurait été remplacée par plusieurs projets Televisa et le plus récent, la telenovela produite par Juan Osorio « Qu’est-ce qui arrive à ma famille? », Un projet dans lequel ils ont choisi Ariadne Díaz comme protagoniste au lieu du cubain, étant Juan Osorio qui a confirmé le remplacement de l’actrice.

Je l’ai rencontrée, je pense que le public a beaucoup à voir avec cette décision. J’ai toujours tendance à respecter le public, toi. Je suis contre la violence et les expressions désagréables. J’aime beaucoup mon pays », a déclaré Juan Osorio.

Et comme prévu, Livia a partagé à travers ses réseaux sociaux quelques photos et histoires où l’on peut voir que malgré son rejet par Televisa, elle peut prendre de l’avance en tant qu’influenceuse ou même célébrité sur Internet et maintenant elle est dans une nouvelle facette , elle partage donc des routines de beauté, de nourriture et d’enrichissement personnel.

Il y a des moments où nous devons être plus #healthy patients, puis nous devons franchir des obstacles difficiles pour obtenir le meilleur », a-t-il écrit sur Instagram.

Apparemment, les nombreux cr! T! Cas auxquels Livia Brito et son petit ami Mariano Martínez ont été confrontés, les moments difficiles pour l’actrice ne sont pas encore terminés car elle vit maintenant une situation compliquée sur le lieu de travail, mais apparemment cela pourrait changer.

Ce sera sans aucun doute quelque chose de complètement nouveau pour elle, car il vaut la peine de mentionner que Livia Brito avant d’être impliquée dans le gros problème dans lequel elle s’est retrouvée avait sans aucun doute tous les producteurs et réalisateurs de Televisa à ses pieds, car elle était l’une des favorites. La société et les téléspectateurs, cependant, ont maintenant pris un virage à 360 degrés et ils ont même demandé à être expulsés du pays.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si l’actrice ira en prison, car il y a quelques jours, il a été annoncé que Livia avait recherché le politicien Juan del Rosal pour éviter d’aller en prison, il a donc déclaré qu’un mandat d’arrêt serait émis sous peu. contre Livia.

A tout moment, il pouvait recevoir un mandat d’arrêt. C’est une affaire classée en faveur d’Ernesto Zepeda. Je ne connais pas l’heure, mais la peine peut être de 10 à 12 ans. «

Et c’est que malheureusement ce qui aurait pu être sans importance pour l’actrice peut désormais entraîner de graves conséquences après que la victime a déclaré qu ‘«il a été agressé par l’actrice avec son appareil photo, en plus de cela, ils ont arraché un sac à dos dans lequel Il a porté son portefeuille, où il a apporté de l’argent. »

Et après plusieurs jours, la question semblait avoir été oubliée, cependant, il semble tout à fait le contraire après le dernier rapport que le politicien a donné et il ne reste plus qu’à espérer ce qui se passe avec l’actrice cubaine.