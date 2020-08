Le tournage de la deuxième saison de ‘Merlí: Sapere Aude’ se déroule d’une manière très différente de la première, puisque les protocoles de prévention du coronavirus ont changé la mécanique. Pour cette raison, de FormulaTV nous avons parlé avec Menna Fité, réalisatrice de la série Movistar +, pour nous dire à quoi ressemblent ces mesures de sécurité et quel est le plan de production B en cas d’incident pouvant survenir. De plus, étant une série avec pas mal de scènes de sexe, Fité nous dit si certaines scènes ou même des intrigues ont dû être modifiées pour rendre les enregistrements plus réalisables.

Profitant de l’entretien avec le réalisateur de la série, il Nous avons posé des questions sur les nouvelles intrigues de ce lot d’épisodes et sur les deux grandes signatures de la saison: Jordi Coll et Eusebio Poncela. Il parle aussi de la polémique de Pep Cruz, qui a refusé de participer à cette fiction car « Veranda paye la merde » et explique pourquoi le personnage de Bruno (David Solans) ne continuera pas dans les prochains épisodes. Pourtant, avez-vous les portes ouvertes pour revenir dans une éventuelle troisième saison?

Menna Fité et Carlos Cuevas, sur le tournage de ‘Merlí: Sapere Aude’

Comment se compare le tournage de cette deuxième saison à la première?

La complication se concentre sur un sujet qui est le covid. En fait, la dynamique du tournage a complètement changé et nous devons maintenant prendre beaucoup de précautions tant pour les techniciens que pour les acteurs. Les techniciens au niveau de la désinfection du matériel, les acteurs faisant de la PCR, allant avec un masque jusqu’à la dernière minute juste pour tourner … En fait, en termes de contenu, c’est tout aussi amusant et nous en profitons de la même manière, mais à des fins de prise de vue c’est étant un peu plus encombrant.

De même, le tournage doit être prolongé pour gagner du temps que vous utilisez dans les nouvelles mesures et protocoles, non?

En principe, nous avons un temps assez serré et similaire à ce que nous avions la saison précédente. Nous l’atténuons autant que nous le pouvons, mais c’est plus ou moins la même période que la saison dernière. On s’entend bien, ce n’est pas un grand drame et la vérité est que dans certains moments on ne jouit pas beaucoup mais il y en a beaucoup d’autres que ce n’est pas aussi grave qu’on pourrait l’imaginer.

Je suppose que vous serez également préparé à tout ce qui pourrait arriver: une personne du casting peut être testée positive ou il pourrait même y avoir un nouvel enfermement.

Vous ne pouvez pas penser à ce qui pourrait arriver; lorsque vous filmez la série et dans la vie en général. Lorsque des problèmes surviennent, une solution est recherchée et chaque problème a sa propre solution. En réfléchissant à d’éventuels problèmes de covid et à la manière dont nous allons les résoudre lorsqu’ils arriveront, nous ne spéculons bien sûr pas à ce sujet, mais nous avons une gamme de solutions aux problèmes possibles et si ceux qui arrivent sont imprévisibles, nous mettons beaucoup d’ingéniosité et les résolvons.

Le fait que le coronavirus soit arrivé a-t-il entraîné la modification de certaines parties des parcelles pour rendre le tournage plus faisable?

Non, car les mesures qui ont été prises ne vont pas dans le sens du changement de contenu pour éviter les risques, mais ce que nous faisons, c’est de la PCR très souvent à tout acteur ou à toute personne qui pourrait être en contact avec un acteur d’une manière qui ne nous surprend pas par surprise en un rien de temps. Nous savons que tous n’ont pas de covid. Le scénario n’a pas été touché pour l’adapter aux nouvelles circonstances car cela n’aurait pas de sens pour nous. Sachant de quoi parle la série, qui parle d’amour et d’éthique, nous devons continuer à expliquer des choses que nous ne pourrions pas expliquer s’il n’y avait pas de contact physique.

Equipe technique de ‘Merlí: Sapere Aude’ avec Carlos Cuevas dans le tournage de la saison 2

Bien sûr, car dans la première saison il y avait beaucoup de sexe, et si maintenant c’est distancé, il y aura plus de phosphores.

Bien sûr, mais cette année, la stimulation sexuelle va dans une autre direction. Tu vas trouver.

Un autre objet?

Eh bien, d’autres centres d’attention.

Que pouvez-vous nous dire sur les nouvelles parcelles?

C’est très audacieux, mais on continue avec Pol, son avenir et ses histoires d’amour. Il y a de nouveaux intérêts amoureux dans votre vie, totalement inattendus pour le public.

Il a été confirmé que l’intérêt amoureux sera Jordi Coll. À quoi ressemble ton personnage?

C’est un personnage qui est à l’université sans être étudiant. Il devient l’intérêt amoureux et nous espérons cela avec une dimension différente de ce que nous avons vu jusqu’à présent. Les personnes dont Pol serait tombé amoureux avaient le même âge que le sien et Jordi est un peu plus âgé. Du coup, on pense que l’on monte d’un cran dans l’intérêt pour les aventures de Pol.

Et Eusebio Poncela?

C’est un personnage qui dirige un endroit où les personnages iront à un moment donné de la série. C’est en effet un personnage très intéressant.

Y aura-t-il plus de signatures pour cette saison en dehors des deux?

Rien de pertinent. Rien qui attire l’attention. Les grands dédicaces de la saison, à des fins médiatiques, sont Jordi Coll et Poncela.

En parlant d’effets médiatiques, quel émoi a été fait quand on a appris que David Solans ne serait pas dans la nouvelle saison. Que signifie cette marche pour vous?

Eh bien, nous expliquons l’histoire de la Pol Rubio. Nous suivons cette ligne, ses aventures, et qu’un personnage de la série précédente peut apparaître occasionnellement, mais nous nous concentrons sur autre chose.

Eva Martín et María Pujalte, sous les yeux de Menna Fité et Héctor Lozano sur le tournage de ‘Merlí: Sapere Aude 2’

Le fait que Bruno disparaisse fait-il aussi disparaître son univers comme Calduch?

Eh bien, cela devra être découvert par les téléspectateurs qui regardent la série: ce que les choses suivent et ce que les choses ne suivent pas.

Et y a-t-il une possibilité que dans une troisième saison ou plus tard le personnage de Bruno revienne?

Bien sûr, mais pour cela, il faudrait encore confirmer qu’il y a une troisième saison. Vous devrez d’abord en confirmer un troisième puis voir qui apparaît. C’est encore loin et pour l’instant faisons de notre mieux cette seconde.

Comment avez-vous vécu lorsque Pep Cruz a commencé à casser la série et les conditions dans les négociations?

Il n’est jamais confortable de lire que quelqu’un parle en mal d’une série sur laquelle vous travaillez, mais nous ne pouvons rien faire non plus avec ces choses. Vous avancez et vous continuez à travailler.

Dans la première saison, nous avons vu des hochements de tête à Merlí, à la fois au personnage et à la série originale. Cela va-t-il continuer à faire partie de l’essence?

Il y a quelques clins d’œil, car il continue à s’appeler «Merlí: Sapere Aude», mais les références sont de moins en moins. On pensait qu’à l’époque on avait établi un lien avec la série originale qui était intéressant pour le public mais on pense aussi que maintenant la série a suffisamment mûri et le public est déjà intéressé par ‘Sapere Aude’ en lui-même, sans avoir à voir le série originale, et nous sommes convaincus que la série sera tout aussi réussie sans faire beaucoup de références à «Merlí».