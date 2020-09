Le faucon et le soldat de l’hiver était censé être la première série télévisée MCU Phase 4, mais l’émission Disney + a été repoussée à 2021.

Les retards de production causés par la pandémie du nouveau coronavirus pourraient avoir contribué aux retards de lancement, selon certains rapports.

Mais la vraie raison pour laquelle l’émission est retardée pourrait avoir à voir avec le premier film Marvel de Phase 4, qui pourrait être retardé à nouveau bientôt.

Disney a annoncé il y a quelques jours que WandaVision serait bientôt lancé sur Disney +, ce qui implique que la série télévisée limitée pourrait être la seule aventure MCU Phase 4 à frapper le service de streaming cette année. Il a ensuite confirmé que la série télévisée serait lancée cette année en publiant une bande-annonce complète pour WandaVision. Avant que la pandémie du nouveau coronavirus ne frappe, nous étions censés avoir jusqu’à trois émissions de télévision MCU sur Disney + en 2020, y compris The Falcon and the Winter Soldier (TFATWS) en août, suivies de WandaVision et Loki en hiver. Nous devions également avoir deux films en salles, dont Black Widow (mai) et The Eternals (novembre). Mais la pandémie a obligé Disney à repousser toutes ses sorties de films et à arrêter la production, y compris sur les trois émissions de télévision mentionnées ci-dessus.

Les problèmes de production ont évidemment contribué au retard du Falcon et du Soldat de l’Hiver. Disney ne fera pas terminer la série télévisée limitée à temps pour une première en 2020, en particulier avec le lancement de WandaVision en novembre ou décembre. Mais la vraie raison pour laquelle TFATWS est retardé pourrait être différente.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, vous devez savoir que quelques spoilers importants suivront ci-dessous.

Chaque fois que nous parlions des retards de Black Widow causés par COVID-19, nous vous avons dit que reporter les films MCU était beaucoup plus problématique que de repousser la première de tout autre film à succès. Tous les films et émissions de télévision Marvel sont interconnectés et doivent être vécus dans un ordre particulier, même s’il n’est pas chronologique. C’est pourquoi nous avons mélangé des préquels dans le passé à des histoires qui se produisent dans le présent.

Black Widow sera également une préquelle, nous montrant ce que Natasha faisait entre Civil War et Infinity War. Une fuite massive début janvier nous a donné l’intrigue générale de Black Widow et les scènes post-crédits. Les fuites au cours de l’été semblaient renforcer les rumeurs de complot. L’essentiel pour TFATWS est l’une des deux scènes de générique qui montrent que William Hurt (Thaddeus Ross) met en place des plans pour former une nouvelle équipe à la suite des accords de Sokovia.

Maintenant, nous savons que Ross a été transformé en cendres lorsque Thanos a claqué des doigts dans Infinity War. Mais il est revenu au nouveau cadeau dans Fin du jeu, quand Hulk a ramené tout le monde.

Un initié bien connu de Marvel a déclaré à la mi-janvier que Marvel se préparait à introduire les Thunderbolts dans le MCU, et que l’équipe apparaîtrait dans TFATWS. Un autre initié a semblé corroborer la nouvelle, fournissant la preuve que certains membres de Thunderbolts seront présentés dans la prochaine série télévisée.

Enfin, un rapport de la mi-février a déclaré que Ross deviendrait Red Hulk et pourrait faire ses débuts dans la série télévisée She-Hulk. Ce sont toutes des rumeurs non confirmées, et nous n’obtiendrons aucune confirmation de Marvel avant que les films et les séries télévisées ne sortent en salles ou Disney +. Et les informations qui ont été présentées il y a quelques mois pourraient ne pas être authentiques ou pertinentes.

Si Black Widow inclut la création des Thunderbolts et que nous devons voir ces événements avant que The Falcon and the Winter Soldier ne puisse être présenté en première, cela explique pourquoi la série télévisée n’est peut-être pas prête pour Disney +. Et si tel est le cas, le retard de l’émission pourrait indiquer que Black Widow pourrait également subir des retards supplémentaires.

Lorsque MCU Cosmic a signalé le retard de TFATWS, il a également fait référence à la connexion Thunderbolts à Black Widow:

Il est probable que Black Widow sortira à un moment donné entre le début de WandaVision et cette série, car des rumeurs disent que Falcon fait référence à des choses tonitruantes mises en place dans Black Widow.

À l’approche du 6 novembre, nous saurons exactement quels sont les projets de Disney pour Black Widow. Et une fois que le film sera lancé, que ce soit dans les salles de cinéma ou sur Disney +, nous en apprendrons également davantage sur le sort du Falcon et du Soldat de l’Hiver.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.